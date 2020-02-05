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Borsa günü yükselişle tamamladı

05.02.2020 18:28

Son güncelleme : 05.02.2020 18:28
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,15 değer kazancıyla 122.320,77 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 184,60 puan artarken, toplam işlem hacmi 16,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,09, holding endeksi yüzde 0,43 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,70 ile orman,kağıt,basım, en çok gerileyen ise yüzde 1,23 ile  taş, toprak oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin endişelerin hafiflemesinin yanı sıra beklentilerden iyi gelen şirket bilançoları ve  makroekonomik verilerin etkisiyle yatırımcıların  tekrar hisse senedi  piyasalarına yöneldiğini ancak haber akışına bağlı olarak oynaklığın yüksek olabileceğini söyledi.

Yarın yurt dışında Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın Avrupa Parlementosu'nda yapacağı konuşmanın, ABD Merkez Bankası (Fed)  üyelerinden gelecek açıklamaların ve Almanya'da fabrika siparişleri verisinin  takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 119.000  seviyesinin destek, 123.900 seviyesinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05122.321
Değişim :  0,15% |  184,60
Açılış :  122.417  
Önceki Kapanış :  122.136  
En Yüksek
123.629 En Düşük
121.906
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SASA 9,46 1.020.015.189 % 15,23  
GYHOL 26,70 14.910.381 % 14,99  
KRGYO 3,49 19.282.717 % 14,80  
DITAS 14,20 35.325.484 % 14,15  
DGKLB 2,49 264.844.343 % 11,16  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7339 7,7727 % -0,46  
Frank 6,1147 6,1515 % -0,49  
Riyal 1,5892 1,5972 % 0,02  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.553 1.553 -2,00  
Altın Gr. 299 299 -0,29  
Cumhuriyet 1.982 2.012 -5,00  
Tam 1.976 2.025 -4,34  
Yarım 955 980 -2,10  
Çeyrek 479 490 -1,04  
Gümüş.Ons 17,55 17,59 -0,07  
Gümüş Gr. 3,38 3,38 -0,01  
B. Petrol 56,07 56,07 2,11  
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