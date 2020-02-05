Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,15 değer kazancıyla 122.320,77 puandan tamamladı.
Borsa günü yükselişle tamamladı
05.02.2020 18:28
Son güncelleme : 05.02.2020 18:28
AA
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 184,60 puan artarken, toplam işlem hacmi 16,2 milyar lira
olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,09, holding endeksi yüzde 0,43 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,70 ile orman,kağıt,basım, en çok gerileyen ise yüzde 1,23 ile taş, toprak oldu.
Analistler, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin endişelerin hafiflemesinin yanı sıra beklentilerden iyi gelen şirket bilançoları ve makroekonomik verilerin etkisiyle yatırımcıların tekrar hisse senedi piyasalarına yöneldiğini ancak haber akışına bağlı olarak oynaklığın yüksek olabileceğini söyledi.
Yarın yurt dışında Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın Avrupa Parlementosu'nda yapacağı konuşmanın, ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinden gelecek açıklamaların ve Almanya'da fabrika siparişleri verisinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 119.000 seviyesinin destek, 123.900 seviyesinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.
18:05122.321
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 184,60
|Açılış
|: 122.417
|
|Önceki Kapanış
|: 122.136
|
123.629
En Düşük
121.906
18:055,9862
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0069
|Açılış
|: 5,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9810
|
5,9887
En Düşük
5,9729
18:056,5908
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0141
|Açılış
|: 6,5860
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6030
|
6,6156
En Düşük
6,5774
18:05298,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,20
|Açılış
|: 298,82
|
|Önceki Kapanış
|: 299,01
|
300,76
En Düşük
297,80
BIST En Aktif Hisseler
|SASA
|9,46
|1.020.015.189
|% 15,23
|
|GYHOL
|26,70
|14.910.381
|% 14,99
|
|KRGYO
|3,49
|19.282.717
|% 14,80
|
|DITAS
|14,20
|35.325.484
|% 14,15
|
|DGKLB
|2,49
|264.844.343
|% 11,16
|
|DOKTA
|75,30
|8.956.922
|% -14,96
|
|QNBFB
|51,45
|909.970
|% -10,13
|
|RYGYO
|8,40
|12.140.044
|% -9,97
|
|RYSAS
|9,00
|23.310.978
|% -7,60
|
|ORMA
|5,60
|125.349
|% -6,98
|
|THYAO
|14,61
|2.941.338.670
|% 1,53
|
|SASA
|9,46
|1.020.015.189
|% 15,23
|
|TEKTU
|1,69
|828.016.714
|% 3,68
|
|ODAS
|2,22
|745.866.166
|% 1,83
|
|ISFIN
|4,51
|710.313.774
|% 1,81
|
|TEKTU
|1,69
|828.016.714
|% 3,68
|
|ODAS
|2,22
|745.866.166
|% 1,83
|
|EKGYO
|1,74
|503.733.665
|% 1,16
|
|IHLAS
|0,90
|216.606.110
|% 0,00
|
|THYAO
|14,61
|2.941.338.670
|% 1,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7339
|7,7727
|% -0,46
|
|Frank
|6,1147
|6,1515
|% -0,49
|
|Riyal
|1,5892
|1,5972
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.553
|1.553
|-2,00
|
|Altın Gr.
|299
|299
|-0,29
|
|Cumhuriyet
|1.982
|2.012
|-5,00
|
|Tam
|1.976
|2.025
|-4,34
|
|Yarım
|955
|980
|-2,10
|
|Çeyrek
|479
|490
|-1,04
|
|Gümüş.Ons
|17,55
|17,59
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,38
|-0,01
|
|B. Petrol
|56,07
|56,07
|2,11
|