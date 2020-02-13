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Borsa günü yükselişle tamamladı

13.02.2020 18:37

Son güncelleme : 13.02.2020 18:37
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,41 değer kazancıyla 120.540,53 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 491,80 puan artarken, toplam işlem hacmi 14,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,04, holding endeksi yüzde 0,44 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 10,73 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise  yüzde 1,39 ile orman kağıt, basım oldu.

Güne sakin başlayan ve en düşük 119.472,47, en yüksek 120.811,62 puan arasında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, 120.500 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, Suriye ile ilgili gelişmelerin yatırımcıların odağında  bulunduğunu belirterek, açıklanan şirket bilançoları nedeniyle şirket ve sektör bazlı hareketlerin de yoğunlaştığını ifade etti.

Yarın yurt içinde ödemeler dengesi, yurt dışında ise ABD'de sanayi  üretimi ve Euro Bölgesi'nde büyüme başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 119.500 ve  118.200 seviyelerinin destek, 121.000 puanın direnç konumuna geldiğini söyledi.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının 2019'da 1,2 milyar dolar fazla vermesini bekliyor. Ankete göre, ekonomistler, cari işlemler hesabının Aralık 2019'da 3 milyar dolar açık vermesini öngörüyor. Ekonomistlerin 2020 sonuna ilişkin cari işlemler açığı beklentilerinin ortalaması ise 14 milyar dolar olarak gerçekleşti.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05120.541
Değişim :  0,41% |  491,79
Açılış :  120.000  
Önceki Kapanış :  120.049  
En Yüksek
120.812 En Düşük
119.472
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ARDYZ 15,80 274.400.032 % 19,97  
ISYAT 2,60 62.606.729 % 19,82  
ISBTR 56.350,00 4.564.350 % 15,00  
MERKO 1,48 54.907.404 % 14,73  
RHEAG 2,35 28.681.282 % 14,63  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8694 7,9089 % 0,75  
Frank 6,1583 6,1954 % 0,01  
Riyal 1,6084 1,6164 % 0,07  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.576 1.576 9,01  
Altın Gr. 307 307 1,95  
Cumhuriyet 2.030 2.060 13,00  
Tam 2.022 2.073 15,13  
Yarım 977 1.003 7,32  
Çeyrek 490 501 3,66  
Gümüş.Ons 17,68 17,73 0,21  
Gümüş Gr. 3,44 3,45 0,05  
B. Petrol 56,38 56,38 0,59  
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