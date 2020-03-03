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Borsa günü yükselişle tamamladı

03.03.2020 18:32

Son güncelleme : 03.03.2020 18:32
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,63 değer kazancıyla 111.207,27 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3.897,40 puan artarken, toplam işlem hacmi 10 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 6,06 ve holding endeksi yüzde 3,21 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, tek gerileyen ise yüzde 0,39 ile spor oldu.

Gün boyu pozitif bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed), politika faiz oranını 50 baz puan indirerek yüzde 1-1,25 aralığına çekmesinin ardından 111.207,27 puana kadar çıktı.

Fed'in faiz indiriminin ardından dolar/TL gerileyerek 6,0941 seviyesini gördü.

Analistler, koronavirüs salgını sebebiyle dünya genelinde merkez  bankalarından gelen güvercin açıklamaların risk iştahını artırdığını ve pay  piyasalarında yukarı yönlü güçlü bir hareketin gözlemlendiğini dile getirerek,  Fed'in faiz indiriminin ardından dünyanın önde gelen merkez bankalarından  gelebilecek aksiyonlar ve açıklamalara dair haber akışının takip edileceğini vurguladı.

Yarın yurt dışında ABD'de ADP özel sektör istihdamı, ABD Merkez Bankası (Fed) Bej Kitap ve dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirten analistler,  teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 112.500 seviyesinin gündeme gelebileceğini bildirdi.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05111.207
Değişim :  3,63% |  3.897,40
Açılış :  108.998  
Önceki Kapanış :  107.310  
En Yüksek
111.207 En Düşük
108.881
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TKNSA 8,07 162.498.589 % 19,91  
CRFSA 6,87 54.308.726 % 19,90  
DYOBY 5,62 34.531.612 % 19,83  
AVGYO 2,10 99.826.186 % 16,02  
DAGHL 3,39 1.440.914 % 14,92  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8031 7,8423 % -0,48  
Frank 6,3666 6,4049 % -0,34  
Riyal 1,6232 1,6313 % -0,87  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.623 1.624 38,02  
Altın Gr. 319 319 4,91  
Cumhuriyet 2.101 2.133 -13,00  
Tam 2.091 2.143 -14,01  
Yarım 1.011 1.037 -6,78  
Çeyrek 507 518 -3,38  
Gümüş.Ons 17,17 17,21 0,52  
Gümüş Gr. 3,35 3,36 0,06  
B. Petrol 52,51 52,51 0,61  
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