Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,63 değer kazancıyla 111.207,27 puandan tamamladı.
Borsa günü yükselişle tamamladı
03.03.2020 18:32
Son güncelleme : 03.03.2020 18:32
AA
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3.897,40 puan artarken, toplam işlem hacmi 10 milyar lira
olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 6,06 ve holding endeksi yüzde 3,21 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, tek gerileyen ise yüzde 0,39 ile spor oldu.
Gün boyu pozitif bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed), politika faiz oranını 50 baz puan indirerek yüzde 1-1,25 aralığına çekmesinin ardından 111.207,27 puana kadar çıktı.
Fed'in faiz indiriminin ardından dolar/TL gerileyerek 6,0941 seviyesini gördü.
Analistler, koronavirüs salgını sebebiyle dünya genelinde merkez bankalarından gelen güvercin açıklamaların risk iştahını artırdığını ve pay piyasalarında yukarı yönlü güçlü bir hareketin gözlemlendiğini dile getirerek, Fed'in faiz indiriminin ardından dünyanın önde gelen merkez bankalarından gelebilecek aksiyonlar ve açıklamalara dair haber akışının takip edileceğini vurguladı.
Yarın yurt dışında ABD'de ADP özel sektör istihdamı, ABD Merkez Bankası (Fed) Bej Kitap ve dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 112.500 seviyesinin gündeme gelebileceğini bildirdi.
18:05111.207
En Yüksek
|Değişim
|: 3,63%
|| 3.897,40
|Açılış
|: 108.998
|
|Önceki Kapanış
|: 107.310
|
111.207
En Düşük
108.881
18:056,0879
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -0,0723
|Açılış
|: 6,1470
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2260
|
6,2226
En Düşük
6,0845
18:056,8093
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -0,0508
|Açılış
|: 6,8270
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9120
|
6,9243
En Düşük
6,8031
18:05319,32
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 5,31
|Açılış
|: 319,32
|
|Önceki Kapanış
|: 314,00
|
320,06
En Düşük
313,89
BIST En Aktif Hisseler
|TKNSA
|8,07
|162.498.589
|% 19,91
|
|CRFSA
|6,87
|54.308.726
|% 19,90
|
|DYOBY
|5,62
|34.531.612
|% 19,83
|
|AVGYO
|2,10
|99.826.186
|% 16,02
|
|DAGHL
|3,39
|1.440.914
|% 14,92
|
|NIBAS
|6,40
|204.495
|% -7,25
|
|SAMAT
|2,37
|10.014.122
|% -5,95
|
|OSMEN
|6,81
|15.551
|% -5,42
|
|GYHOL
|21,84
|13.130.378
|% -4,88
|
|ALARK
|5,61
|100.778.987
|% -4,10
|
|ASELS
|30,48
|1.565.723.915
|% 7,93
|
|THYAO
|12,22
|1.205.977.083
|% 3,56
|
|GARAN
|10,19
|660.204.564
|% 6,48
|
|ODAS
|2,18
|434.832.005
|% 6,34
|
|HALKB
|6,49
|421.230.417
|% 6,74
|
|ODAS
|2,18
|434.832.005
|% 6,34
|
|KARSN
|1,90
|376.240.027
|% -3,55
|
|IHLGM
|1,38
|256.167.952
|% 7,81
|
|YKBNK
|2,56
|384.743.450
|% 7,11
|
|IHYAY
|1,15
|172.761.956
|% 7,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8031
|7,8423
|% -0,48
|
|Frank
|6,3666
|6,4049
|% -0,34
|
|Riyal
|1,6232
|1,6313
|% -0,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.623
|1.624
|38,02
|
|Altın Gr.
|319
|319
|4,91
|
|Cumhuriyet
|2.101
|2.133
|-13,00
|
|Tam
|2.091
|2.143
|-14,01
|
|Yarım
|1.011
|1.037
|-6,78
|
|Çeyrek
|507
|518
|-3,38
|
|Gümüş.Ons
|17,17
|17,21
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|0,06
|
|B. Petrol
|52,51
|52,51
|0,61
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