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Borsa günü yükselişle tamamladı

02.04.2020 18:19

Son güncelleme : 02.04.2020 18:35
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,48 değer kazancıyla 89.510,88 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 425,75 puan artarken, toplam işlem hacmi 10,5 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,19 geriledi, holding endeksi yüzde 1,06  değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,68 ile  kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen ise yüzde 8,53 ile spor oldu.

Gün içinde 88.000-90.000 bandında dalgalı bir seyir ileyen BIST 100 endeksi, günü 89.510,88 puandan tamamladı.

Analistler, küresel piyasalarda yeni tip corona virüs (Kovid-19)  salgınına ilişkin endişeler devam etse de, bugün petrol fiyatlarındaki yükselişe  paralel dünya borsalarının, enerji devi hisseleri öncülüğünde pozitife döndüğünü  kaydetti.

Petrol üretiminde yapılacak kesinti konusunda Rusya ve Suudi Arabistan'ın anlaşabileceğine ilişkin haberlerle Brent petrolün varil fiyatı  tarihi bir sıçrama gerçekleştirdi. Brent petrolün varil fiyatı şu dakikalarda bir  önceki kapanışa göre yüzde 22 değer kazancıyla 28 dolardan işlem görüyor.

Yarın yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD'nin istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini ifade eden analistler, Kovid-19 salgını  ve petrol arzı konusundaki haber akışının da piyasaların yönü üzerinde  belirleyici olacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 88.000 puanın destek, 92.000 seviyesinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), yüzde 0,53 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin  mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,53) göre, bir önceki ay yüzde 12,37 olan yıllık enflasyonun yüzde 11,81'e düşeceği hesaplanıyor.






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Altın Gr. 342 342 -1,16  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,39 14,43 0,46  
Gümüş Gr. 3,07 3,07 0,06  
B. Petrol 30,66 30,66 5,92  
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