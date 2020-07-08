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Borsa günün ilk yarısında 120.000 puanın üzerini test etti

08.07.2020 13:27

Son güncelleme : 08.07.2020 13:27
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, 120.000 puanın üzerini test ettiği günün ilk yarısında yüzde 0,09 değer kazanarak 119.442,31 puana yükseldi.



AA

Günün ilk yarısında  BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki  kapanışa göre 103,46 puan artarak 119.442,31 seviyesine çıkarken, toplam işlem  hacmi 14,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,04  değer kaybederken, holding  endeksi yüzde 0,33 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran  yüzde 2,63 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 3,66 ile spor  oldu.

Bugüne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, salgın sonrasında ilk  defa 120.000 puanı aşarak 120.203,44 puanı gördü. Böylece endeks, yaklaşık 5 ayın  zirvesine ulaştı.

Çin'de yılbaşında ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan Kovid-19  salgını, küresel bazda hükümetlerin ve merkez bankalarının trilyonlarca dolarlık  önlemlerini beraberinde getirdi.

Alınan bütün önlemlere rağmen küresel pay piyasalarının büyük kısmı  henüz salgın öncesi seviyelerin uzağında kalırken, Borsa İstanbul kayıplarının  tamamına yakınını telafi etti.

Pay piyasalarındaki yükselişte, faizlerdeki gerilemenin ardından  getiri arayışına giren yatırımcılar ile Türkiye'nin salgın döneminde sağlık  alanındaki başarıları ile ekonomi alanındaki proaktif adımları önemli rol oynadı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 120.000 puanın üzerinde  kalıcılık sağlaması durumunda 121.600 ve 122.800 seviyelerinin gündeme  gelebileceğini kaydetti.




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PKENT 228,90 2.114.997 % 10,00  
PEKGY 10,68 5.057.888 % 9,99  
LKMNH 8,73 41.826.394 % 9,95  
VKFYO 5,81 9.658.389 % 9,83  
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Sterlin 8,5738 8,6168 % -0,05  
Frank 7,2598 7,3035 % 0,15  
Riyal 1,8247 1,8339 % 0,09  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.802 1.802 7,13  
Altın Gr. 398 398 1,88  
Cumhuriyet 2.577 2.596 12,30  
Tam 2.652 2.664 12,60  
Yarım 1.288 1.303 6,20  
Çeyrek 644 652 3,10  
Gümüş.Ons 18,44 18,47 0,19  
Gümüş Gr. 4,07 4,08 0,05  
B. Petrol 43,03 43,03 -0,05  
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