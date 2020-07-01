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Borsa günün ilk yarısında geriledi

01.07.2020 13:17

Son güncelleme : 01.07.2020 13:17
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,77 değer kaybederek 115.623,69 puana geriledi.



AA

Günün ilk yarısında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat  13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 901,10 puan azalarak 115.623,69 seviyesine  inerken, toplam işlem hacmi 12,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,77 ve holding endeksi yüzde 0,82  azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,28 ile  taş, toprak, en çok gerileyen ise yüzde 1,66 ile ticaret oldu.

Güne 117.000 puanın üzerinde başlayan ve 117.357,88 puana kadar çıkan  BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen satışlarla 115.500 puanın üzerinde  dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de açıklanacak ADP özel sektör  istihdamı, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ISM imalat endeksi  verileri ve ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının takip edileceğini  bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 116.000 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 118.000 ve 120.000 seviyelerinin gündeme gelebileceğini  ifade eden analistler, olası düşüşlerde ise 114.000 puanın destek konumuna geldiğini kaydetti.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:00115.645
Değişim :  -0,76% |  -879,75
Açılış :  117.168  
Önceki Kapanış :  116.525  
En Yüksek
117.358 En Düşük
115.480
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VKFYO 3,63 13.012.469 % 10,00  
AYEN 6,06 111.755.693 % 9,98  
AKMGY 39,92 3.875.733 % 9,97  
TRGYO 3,66 76.473.719 % 9,91  
MRGYO 2,00 28.946.971 % 9,89  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4765 8,5190 % 0,02  
Frank 7,2032 7,2465 % -0,03  
Riyal 1,8222 1,8314 % 0,02  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.787 1.788 6,57  
Altın Gr. 394 394 1,82  
Cumhuriyet 2.551 2.571 13,80  
Tam 2.625 2.638 14,20  
Yarım 1.275 1.290 7,00  
Çeyrek 638 646 3,50  
Gümüş.Ons 18,37 18,40 0,19  
Gümüş Gr. 4,06 4,07 0,05  
B. Petrol 42,39 42,39 1,12  
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