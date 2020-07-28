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Borsa günün ilk yarısında geriledi

28.07.2020 13:16

Son güncelleme : 28.07.2020 13:20
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,00 değer kaybederek 1.183,77 puana geriledi.



AA

Günün ilk yarısında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat  13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 11,91 puan azalarak 1.183,77 seviyesine  inerken, toplam işlem hacmi 10,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,59 ve holding endeksi yüzde 1,40  azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,14 ile  metal, eşya, makine, en çok gerileyen ise yüzde 1,99 ile bilişim oldu.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt  dışında ise ABD'de tüketici güveni ve Richmond Fed imalat sanayi endeksinin takip  edileceğini bildirdi.

Yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası kararları öncesi ABD'nin yeni  teşvik paketine ilişkin gelişmeler, yeni tip koronaviürs tedavisine yönelik haber  akışı ve açıklanacak ikinci çeyrek şirket bilançolarının gündemin odağındaki  yerini koruduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.170  puanın destek, 1.210 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
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Değişim :  -1,06% |  -12,71
Açılış :  1.197  
Önceki Kapanış :  1.196  
En Yüksek
1.198 En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 2.675,50 36.520.495 % 10,00  
KRGYO 5,50 17.053.101 % 10,00  
DOKTA 28,16 21.718.532 % 10,00  
KONYA 500,60 78.412.162 % 10,00  
QNBFL 148,50 32.963.890 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,9125 8,9572 % 1,03  
Frank 7,5228 7,5682 % 1,15  
Riyal 1,8451 1,8544 % 1,04  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.931 1.931 -11,65  
Altın Gr. 430 430 1,33  
Cumhuriyet 2.814 2.849 22,10  
Tam 2.899 2.930 22,80  
Yarım 1.407 1.430 11,10  
Çeyrek 706 716 5,50  
Gümüş.Ons 23,72 23,77 -0,85  
Gümüş Gr. 5,33 5,34 -0,09  
B. Petrol 43,88 43,88 -0,02  
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