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Borsa günün ilk yarısında geriledi

29.07.2020 13:19

Son güncelleme : 29.07.2020 13:19
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,73 değer kaybederek 1.144,28 puana geriledi.



AA

Günün ilk yarısında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat  13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 8,42 puan azalarak 1.144,28 seviyesine  inerken, toplam işlem hacmi 11 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,20 ve holding endeksi yüzde 0,84  azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,05 ile  metal, eşya, makine, en çok gerileyen ise yüzde 1,33 ile gıda, içecek oldu.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez  Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özeti, yurt dışında ise ABD Merkez  Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın söylemlerinin takip  edileceğini bildirdi.

Fed'in faizlerde değişiklik yapmasının beklenmediğini, karar metni ve  Powell'ın vereceği ipuçlarının piyasalar için önemli olacağını aktaran  analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.140 puanın destek, 1.170  seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.




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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KRGYO 6,05 30.399.143 % 10,00  
VKFYO 11,88 13.198.294 % 10,00  
BURVA 78,10 13.729.492 % 10,00  
PKENT 867,90 1.980.548 % 10,00  
QNBFB 80,90 38.998.222 % 9,99  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,0031 9,0482 % 0,74  
Frank 7,5723 7,6179 % 0,68  
Riyal 1,8510 1,8603 % 0,48  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.956 1.957 -1,88  
Altın Gr. 437 437 0,62  
Cumhuriyet 2.867 2.896 0,20  
Tam 2.954 2.978 0,30  
Yarım 1.434 1.454 0,10  
Çeyrek 719 728 0,10  
Gümüş.Ons 24,32 24,36 -0,06  
Gümüş Gr. 5,44 5,45 0,00  
B. Petrol 44,13 44,13 0,52  
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