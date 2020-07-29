Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,73 değer kaybederek 1.144,28 puana geriledi.
Borsa günün ilk yarısında geriledi
29.07.2020 13:19
Son güncelleme : 29.07.2020 13:19
AA
Günün ilk yarısında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 8,42 puan azalarak 1.144,28 seviyesine inerken, toplam işlem hacmi 11 milyar lira
düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,20 ve holding endeksi yüzde 0,84 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,05 ile metal, eşya, makine, en çok gerileyen ise yüzde 1,33 ile gıda, içecek oldu.
Analistler, öğleden sonra yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para
Politikası Kurulu toplantı özeti, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın söylemlerinin takip edileceğini bildirdi.
Fed'in faizlerde değişiklik yapmasının beklenmediğini, karar metni ve Powell'ın vereceği ipuçlarının piyasalar için önemli olacağını aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.140 puanın destek, 1.170 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.
13:031.146
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -6,73
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.160
En Düşük
1.130
13:036,9649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0310
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
6,9681
En Düşük
6,9132
13:038,2071
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0716
|Açılış
|: 8,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2200
|
8,2071
En Düşük
8,1145
13:03438,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,17
|Açılış
|: 438,04
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
438,68
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|KRGYO
|6,05
|30.399.143
|% 10,00
|
|VKFYO
|11,88
|13.198.294
|% 10,00
|
|BURVA
|78,10
|13.729.492
|% 10,00
|
|PKENT
|867,90
|1.980.548
|% 10,00
|
|QNBFB
|80,90
|38.998.222
|% 9,99
|
|KENT
|2.408,00
|9.500.513
|% -10,00
|
|NIBAS
|16,73
|6.126.217
|% -9,96
|
|POLTK
|149,20
|529.508
|% -9,96
|
|UZERB
|4,04
|115.031
|% -9,82
|
|EGCEY
|0,92
|242.090
|% -9,80
|
|ASELS
|36,44
|1.180.474.029
|% -0,11
|
|GUSGR
|6,08
|798.979.334
|% 2,01
|
|EKGYO
|2,20
|789.322.489
|% -0,90
|
|GARAN
|7,33
|525.742.517
|% -0,95
|
|KRDMD
|3,03
|471.110.889
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,20
|789.322.489
|% -0,90
|
|KRDMD
|3,03
|471.110.889
|% 0,00
|
|TSKB
|1,16
|177.644.483
|% -0,85
|
|IHLAS
|0,91
|135.203.655
|% 1,11
|
|GUSGR
|6,08
|798.979.334
|% 2,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0031
|9,0482
|% 0,74
|
|Frank
|7,5723
|7,6179
|% 0,68
|
|Riyal
|1,8510
|1,8603
|% 0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.957
|-1,88
|
|Altın Gr.
|437
|437
|0,62
|
|Cumhuriyet
|2.867
|2.896
|0,20
|
|Tam
|2.954
|2.978
|0,30
|
|Yarım
|1.434
|1.454
|0,10
|
|Çeyrek
|719
|728
|0,10
|
|Gümüş.Ons
|24,32
|24,36
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|5,44
|5,45
|0,00
|
|B. Petrol
|44,13
|44,13
|0,52
|