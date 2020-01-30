Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,29 azalışla 119.337,21 puana geriledi.
Borsa günün ilk yarısında geriledi
30.01.2020 13:17
Son güncelleme : 30.01.2020 13:17
AA
Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 352,27 puan azalarak 119.337,21 puana inerken, toplam işlem hacmi 5,4 milyar lira
düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,60 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,76 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 3,81 ile bilişim oldu.
Analistler, öğleden sonra yurt dışında ABD'de büyüme ve Almanya'da enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 117.900 puanın destek, 121.500 puanın direnç konumda bulunduğunu bildirdi.
13:01119.198
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -491,24
|Açılış
|: 119.231
|
|Önceki Kapanış
|: 119.689
|
119.517
En Düşük
118.256
13:015,9821
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0224
|Açılış
|: 5,9780
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9590
|
5,9857
En Düşük
5,9563
13:016,5941
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0332
|Açılış
|: 6,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5480
|
6,5987
En Düşük
6,5593
13:01303,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 1,89
|Açılış
|: 303,95
|
|Önceki Kapanış
|: 302,06
|
304,47
En Düşük
301,80
BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|3,16
|24.417.242
|% 11,66
|
|BEYAZ
|4,18
|1.678.982
|% 10,00
|
|LINK
|25,28
|6.370.452
|% 9,82
|
|TSGYO
|1,79
|15.269.567
|% 5,92
|
|ALCAR
|66,80
|7.790.086
|% 5,78
|
|RYGYO
|5,41
|2.658.373
|% -19,97
|
|RYSAS
|5,90
|9.541.730
|% -19,95
|
|TKNSA
|7,04
|4.432.015
|% -19,91
|
|BURVA
|14,45
|137.882
|% -15,00
|
|BURCE
|7,43
|755.917
|% -14,99
|
|THYAO
|13,94
|688.262.703
|% -0,99
|
|IPEKE
|10,05
|427.931.803
|% 2,97
|
|ODAS
|2,09
|340.212.040
|% -1,88
|
|KRDMD
|2,80
|316.471.375
|% -1,06
|
|ASELS
|23,44
|264.140.286
|% 0,69
|
|ODAS
|2,09
|340.212.040
|% -1,88
|
|KRDMD
|2,80
|316.471.375
|% -1,06
|
|EKGYO
|1,65
|177.019.448
|% -1,20
|
|KRSTL
|2,36
|186.681.201
|% 2,16
|
|ALBRK
|1,69
|100.103.194
|% -1,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7631
|7,8020
|% 0,43
|
|Frank
|6,1377
|6,1747
|% 0,76
|
|Riyal
|1,5895
|1,5975
|% 0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.579
|1.579
|2,32
|
|Altın Gr.
|304
|304
|1,75
|
|Cumhuriyet
|2.008
|2.038
|16,00
|
|Tam
|2.000
|2.050
|18,39
|
|Yarım
|967
|992
|8,90
|
|Çeyrek
|485
|496
|4,44
|
|Gümüş.Ons
|17,71
|17,75
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,05
|
|B. Petrol
|57,83
|57,83
|-1,08
|