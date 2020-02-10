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Borsa günün ilk yarısında geriledi

10.02.2020 14:01

Son güncelleme : 10.02.2020 14:01
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,12 azalışla 120.866,30 puana geriledi.



AA

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 148,84 puan azalarak 120.866,30 puana inerken, toplam işlem hacmi 5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,33, holding endeksi yüzde 0,04 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,34 ile tekstil, deri, en çok gerileyen ise yüzde 0,90 ile iletişim oldu.

Haftaya dünya borsalarına paralel satıcılı başlayan Borsa İstanbul'da, 120.000 sınırına kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen alımlarla kayıplarının büyük kısmını geri aldı.

Analistler, veri gündeminin zayıf olduğunu, Suriye'ye ilişkin gelişmeler ve Çin'deki koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 120.000 seviyesinin destek, 122.500'ün direnç konumunda olduğunu kaydetti.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:45120.645
Değişim :  -0,31% |  -369,95
Açılış :  120.459  
Önceki Kapanış :  121.015  
En Yüksek
121.190 En Düşük
120.082
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BOSSA 9,91 24.205.674 % 12,61  
ALCTL 18,55 44.708.593 % 12,56  
KRTEK 4,05 8.793.453 % 11,88  
MNDRS 1,64 173.384.759 % 9,33  
AYCES 12,61 10.309.068 % 8,80  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7368 7,7756 % 0,10  
Frank 6,1178 6,1546 % -0,20  
Riyal 1,5956 1,6036 % -0,22  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.573 1.573 3,00  
Altın Gr. 304 304 0,24  
Cumhuriyet 2.011 2.042 1,00  
Tam 2.003 2.053 2,64  
Yarım 968 993 1,28  
Çeyrek 486 497 0,64  
Gümüş.Ons 17,78 17,82 0,10  
Gümüş Gr. 3,43 3,44 0,01  
B. Petrol 54,05 54,05 -0,40  
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