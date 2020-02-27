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Borsa günün ilk yarısında geriledi

27.02.2020 13:17

Son güncelleme : 27.02.2020 13:17
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,85 azalışla 113.035,72 puana düştü.



AA

Günün ilk yarısında dünya borsalarına paralel satıcılı bir seyir  izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2.135,55  puan azalırken, toplam işlem hacmi 5,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,72 ve holding endeksi yüzde 2,15  değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri günün ilk yarısında değer kaybederken, en  çok gerileyen yüzde 8,79 ile spor oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerle dünya borsaları genelinde sert düşüşler görüldüğünü ifade etti.

Kovid-19 salgını nedeniyle can kayıpları ve salgından etkilenen ülke sayısının arttığını anımsatan analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın konuyla ilgili açıklamasında çözüme ilişkin yeni bir yönlendirme olmamasının pay piyasalarında satış baskısını artırdığını söyledi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de büyüme başta olmak üzere açıklanacak  verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 112.500  puanın önemli destek konumunda olduğunu söyledi.




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Önceki Kapanış :  115.171  
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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EKIZ 1,24 31.525 % 9,73  
MEMSA 0,34 380.457 % 9,68  
BALAT 2,72 154.417 % 9,68  
FMIZP 50,45 31.740.235 % 9,39  
OYAYO 3,21 34.410.587 % 9,18  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9386 7,9785 % 0,25  
Frank 6,3221 6,3601 % 0,74  
Riyal 1,6394 1,6476 % 0,29  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.647 1.648 11,06  
Altın Gr. 327 327 2,71  
Cumhuriyet 2.164 2.197 16,00  
Tam 2.155 2.209 19,12  
Yarım 1.042 1.068 9,25  
Çeyrek 522 534 4,63  
Gümüş.Ons 18,02 18,05 0,15  
Gümüş Gr. 3,57 3,58 0,04  
B. Petrol 51,95 51,95 -0,86  
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