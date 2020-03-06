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Borsa günün ilk yarısında geriledi

06.03.2020 13:21

Son güncelleme : 06.03.2020 13:21
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,30 azalışla 109.245,73 puana düştü.



AA

Günün ilk yarısında satıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat  13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2.569,35 puan azalırken, toplam işlem hacmi  4,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 3,45 ve holding endeksi yüzde 3,04  değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,61 ile  menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 4,99 ile ulaştırma  oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs salgını endişeleri ile  küresel pay  piyasalarındaki güçlü satıcılı seyrin, Borsa İstanbul'da da etkili olduğunu  bildirdi.

Bu gece yarısından itibaren başlayan ateşkes sürecinde Suriye'deki  gelişmelerin takip edileceğini belirten analistler, veri gündeminde ise ABD'de  açıklanacak şubat ayı istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve  ortalama saatlik kazançlar verilerinin öne çıktığını ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 107.200'ün destek konumunda olduğunu kaydetti.




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BRKSN 3,54 6.285.473 % 14,94  
VAKKO 6,26 112.607.150 % 13,20  
UTPYA 5,43 10.561.951 % 11,96  
BURCE 8,15 17.940.691 % 6,82  
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Frank 6,4647 6,5037 % 0,44  
Riyal 1,6195 1,6276 % -0,30  
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Altın Ons 1.687 1.687 13,66  
Altın Gr. 330 330 0,87  
Cumhuriyet 2.177 2.210 24,00  
Tam 2.171 2.225 27,42  
Yarım 1.049 1.076 13,26  
Çeyrek 526 538 6,64  
Gümüş.Ons 17,39 17,43 -0,04  
Gümüş Gr. 3,40 3,41 -0,02  
B. Petrol 48,76 48,76 -1,23  
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