Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,30 azalışla 109.245,73 puana düştü.
Borsa günün ilk yarısında geriledi
06.03.2020 13:21
Son güncelleme : 06.03.2020 13:21
AA
Günün ilk yarısında satıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2.569,35 puan azalırken, toplam işlem hacmi 4,4 milyar lira
düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 3,45 ve holding endeksi yüzde 3,04 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,61 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 4,99 ile ulaştırma oldu.
Analistler, yeni tip koronavirüs salgını endişeleri ile küresel pay piyasalarındaki güçlü satıcılı seyrin, Borsa
İstanbul'da da etkili olduğunu bildirdi.
Bu gece yarısından itibaren başlayan ateşkes sürecinde Suriye'deki gelişmelerin takip edileceğini belirten analistler, veri gündeminde ise ABD'de açıklanacak şubat ayı istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin öne çıktığını ifade etti.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 107.200'ün destek konumunda olduğunu kaydetti.
13:05108.929
En Yüksek
|Değişim
|: -2,58%
|| -2.886,07
|Açılış
|: 111.654
|
|Önceki Kapanış
|: 111.815
|
112.345
En Düşük
108.911
13:056,0948
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0188
|Açılış
|: 6,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1000
|
6,1287
En Düşük
6,0727
13:056,8897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0206
|Açılış
|: 6,8640
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8160
|
6,8950
En Düşük
6,8333
13:05330,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 1,60
|Açılış
|: 330,60
|
|Önceki Kapanış
|: 329,00
|
331,08
En Düşük
326,14
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|7,77
|4.784.300
|% 14,94
|
|BRKSN
|3,54
|6.285.473
|% 14,94
|
|VAKKO
|6,26
|112.607.150
|% 13,20
|
|UTPYA
|5,43
|10.561.951
|% 11,96
|
|BURCE
|8,15
|17.940.691
|% 6,82
|
|ISKUR
|375.000,00
|375.000
|% -10,71
|
|OSMEN
|6,05
|3.988
|% -9,70
|
|DIRIT
|0,67
|37.096
|% -9,46
|
|BALAT
|2,65
|190.351
|% -8,93
|
|DARDL
|5,00
|216.908
|% -8,26
|
|THYAO
|11,13
|620.681.497
|% -4,95
|
|ASELS
|29,58
|354.913.141
|% -2,31
|
|EREGL
|8,95
|292.203.682
|% 2,29
|
|GARAN
|9,94
|251.922.153
|% -3,50
|
|YKBNK
|2,42
|165.836.215
|% -4,35
|
|ODAS
|2,09
|160.379.229
|% -2,34
|
|KARSN
|1,84
|132.420.438
|% -3,66
|
|YKBNK
|2,42
|165.836.215
|% -4,35
|
|EKGYO
|1,42
|90.511.777
|% -3,40
|
|THYAO
|11,13
|620.681.497
|% -4,95
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8936
|7,9332
|% -0,10
|
|Frank
|6,4647
|6,5037
|% 0,44
|
|Riyal
|1,6195
|1,6276
|% -0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.687
|1.687
|13,66
|
|Altın Gr.
|330
|330
|0,87
|
|Cumhuriyet
|2.177
|2.210
|24,00
|
|Tam
|2.171
|2.225
|27,42
|
|Yarım
|1.049
|1.076
|13,26
|
|Çeyrek
|526
|538
|6,64
|
|Gümüş.Ons
|17,39
|17,43
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,02
|
|B. Petrol
|48,76
|48,76
|-1,23
|