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Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

07.07.2020 13:13

Son güncelleme : 07.07.2020 13:13
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,04 değer kaybederek 118.442,72 puana geriledi.



AA

Günün ilk yarısında  BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki  kapanışa göre 42,52 puan azalarak 118.442,72 seviyesine inerken, toplam işlem  hacmi 17,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,75 ve holding endeksi yüzde 0,45  azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,29 ile  elektrik, en çok gerileyen ise yüzde 1,75 ile orman, kağıt, basım oldu.

Günün ilk yarısında 119.512,14 puanla 19 Şubat'tan bu yana en yüksek  seviyeyi gören BIST 100 endeksi, Avrupa borsalarındaki düşüşlerin negatif  etkisiyle bu seviyeden gelen satışlarla 118.500 sınırında dengelendi.

Analistler, dünya çapında yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına  ilişkin haber akışı ve ikinci dalga endişelerinin gündemde kalmaya devam ettiğini  belirtti.

Öğleden sonra yurt dışında ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin  izleneceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 119.400  puanın direnç, 116.000 puanın ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.




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Değişim :  -0,09% |  -103,37
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Önceki Kapanış :  118.485  
En Yüksek
119.512 En Düşük
117.075
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VKFYO 5,29 7.976.515 % 9,98  
ORMA 7,13 1.075.297 % 9,86  
GLBMD 5,25 21.888.897 % 9,83  
KUYAS 2,95 66.456.500 % 9,67  
ADEL 17,84 29.515.169 % 9,65  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5372 8,5800 % -0,09  
Frank 7,2419 7,2856 % -0,15  
Riyal 1,8249 1,8340 % 0,07  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.776 1.777 -7,97  
Altın Gr. 392 392 -1,80  
Cumhuriyet 2.540 2.559 -12,50  
Tam 2.614 2.625 -12,90  
Yarım 1.270 1.284 -6,20  
Çeyrek 635 643 -3,10  
Gümüş.Ons 18,02 18,07 -0,23  
Gümüş Gr. 3,98 3,99 -0,05  
B. Petrol 42,66 42,66 -0,44  
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