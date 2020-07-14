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Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

14.07.2020 13:15

Son güncelleme : 14.07.2020 13:15
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,03 değer kaybederek 118.358,40 puana geriledi.



AA

Günün ilk yarısında  BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki  kapanışa göre 40,28 puan azalarak 118.358,40 seviyesine inerken, toplam işlem  hacmi 10 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,26, holding endeksi yüzde 0,07  azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,52 ile  gayrimenkul yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde  3,73 ile spor oldu.

Analistler,  Kovid-19 tedbirlerinin yeniden devreye alınmasının  ekonomik toparlanma sürecini ne şekilde etkileyeceğine ilişkin endişelerin  piyasalarda satış baskısı yarattığını belirterek, ABD-Çin geriliminin  tırmanmasının da risk iştahını azalttığını ifade etti.

Öğleden sonra  yurt dışında  ABD'de enflasyon başta olmak üzere  veri  gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi  için 117.000 puanın destek, 120.000 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu  bildirdi.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:00118.377
Değişim :  -0,02% |  -21,23
Açılış :  118.114  
Önceki Kapanış :  118.399  
En Yüksek
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117.542
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MEGAP 5,94 1.857.111 % 10,00  
MEGAP 5,94 1.857.111 % 10,00  
FMIZP 60,55 13.759.102 % 9,99  
PKENT 334,80 2.878.397 % 9,99  
BFREN 455,80 5.557.569 % 9,99  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5674 8,6104 % -0,20  
Frank 7,2780 7,3218 % 0,33  
Riyal 1,8249 1,8341 % 0,10  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.799 1.799 -3,63  
Altın Gr. 397 397 -0,10  
Cumhuriyet 2.586 2.605 -2,50  
Tam 2.663 2.673 -2,60  
Yarım 1.293 1.307 -1,30  
Çeyrek 646 655 -0,60  
Gümüş.Ons 18,95 18,99 -0,10  
Gümüş Gr. 4,19 4,20 -0,01  
B. Petrol 42,47 42,47 -0,25  
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