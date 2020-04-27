GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

27.04.2020 13:23

Son güncelleme : 27.04.2020 13:23
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,34 artışla 101.066,22 puana yükseldi.



AA

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi,  saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2.307,26 puan artarak 101.066,22  seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 7,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,84, holding endeksi yüzde 2,19  artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,99 ile  turizm, tek gerileyen ise yüzde 0,27 ile spor oldu.

Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında vaka  sayısındaki artışın ivme kaybetmesi ve ülkelerin sınırlamaları gevşetmeye  başlayacaklarına ilişkin beklentilerin risk iştahını artırdığını bildirdi.

Gelişmiş ülke merkez bankalarının genişlemeci adımlarının da pay  piyasalarını desteklediğini ifade eden analistler, Japonya Merkez Bankası'nın  (BoJ) bugün açıkladığı kararlar sonrası gözlerin çarşamba günkü ABD Merkez  Bankası ve perşembe günkü Avrupa Merkez Bankası'nın toplantılarına çevrildiğini  kaydetti.

BoJ, devlet tahvili alım programında sınırı kaldırırken, şirket  tahvili alım limitini de 20 trilyon yene yükseltti.

Analistler, bugün veri takviminin zayıf olduğunu belirterek, teknik  açıdan BIST 100 endeksinde 99.000 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 106.000  seviyesinin gündeme gelebileceğini kaydetti.






uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:08100.951
Değişim :  2,22% |  2.192,41
Açılış :  100.086  
Önceki Kapanış :  98.759  
En Yüksek
101.147 En Düşük
100.086
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TKNSA 7,15 152.759.440 % 10,00  
RTALB 16,83 7.801.664 % 10,00  
BANVT 24,20 19.343.773 % 10,00  
LKMNH 7,04 26.511.590 % 10,00  
HALKS 4,18 249.077 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6483 8,6917 % 0,88  
Frank 7,1467 7,1897 % 0,39  
Riyal 1,8501 1,8594 % 0,33  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.716 1.717 -12,37  
Altın Gr. 385 385 -1,33  
Cumhuriyet 2.468 2.525 -12,00  
Tam 2.533 2.587 -16,20  
Yarım 1.234 1.265 -6,10  
Çeyrek 619 633 -3,00  
Gümüş.Ons 15,21 15,24 0,01  
Gümüş Gr. 3,41 3,42 0,02  
B. Petrol 23,86 23,86 -0,95  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru