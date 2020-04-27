Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,34 artışla 101.066,22 puana yükseldi.
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
27.04.2020 13:23
Son güncelleme : 27.04.2020 13:23
AA
Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2.307,26 puan artarak 101.066,22 seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 7,6 milyar lira
düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,84, holding endeksi yüzde 2,19 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,99 ile turizm, tek gerileyen ise yüzde 0,27 ile spor oldu.
Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısındaki artışın ivme kaybetmesi ve ülkelerin sınırlamaları gevşetmeye başlayacaklarına ilişkin beklentilerin risk iştahını artırdığını bildirdi.
Gelişmiş ülke merkez bankalarının genişlemeci adımlarının da pay piyasalarını desteklediğini ifade eden analistler, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) bugün açıkladığı kararlar sonrası gözlerin çarşamba günkü ABD Merkez Bankası ve perşembe günkü Avrupa Merkez Bankası'nın toplantılarına çevrildiğini kaydetti.
BoJ, devlet tahvili
alım programında sınırı kaldırırken, şirket tahvili alım limitini de 20 trilyon yene yükseltti.
Analistler, bugün veri takviminin zayıf olduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 99.000 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 106.000 seviyesinin gündeme gelebileceğini kaydetti.
13:08100.951
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 2.192,41
|Açılış
|: 100.086
|
|Önceki Kapanış
|: 98.759
|
101.147
En Düşük
100.086
13:086,9804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0257
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9916
En Düşük
6,9491
13:087,5740
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0401
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5827
En Düşük
7,5263
13:08385,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -1,53
|Açılış
|: 385,14
|
|Önceki Kapanış
|: 386,68
|
387,10
En Düşük
383,39
BIST En Aktif Hisseler
|TKNSA
|7,15
|152.759.440
|% 10,00
|
|RTALB
|16,83
|7.801.664
|% 10,00
|
|BANVT
|24,20
|19.343.773
|% 10,00
|
|LKMNH
|7,04
|26.511.590
|% 10,00
|
|HALKS
|4,18
|249.077
|% 10,00
|
|OZRDN
|2,30
|86.525
|% -8,00
|
|POLTK
|79,50
|83.073
|% -6,14
|
|YBTAS
|6.800,00
|75.076
|% -5,46
|
|TDGYO
|2,73
|1.590.574
|% -3,87
|
|SODSN
|22,02
|80.276
|% -3,76
|
|THYAO
|10,75
|683.588.817
|% 4,67
|
|GARAN
|8,32
|554.954.851
|% 2,46
|
|ASELS
|27,36
|385.610.302
|% 2,55
|
|ECILC
|4,97
|336.426.967
|% 3,11
|
|MGROS
|29,84
|282.810.807
|% 3,90
|
|GUSGR
|3,29
|270.144.201
|% 6,13
|
|ODAS
|1,65
|129.777.787
|% 2,48
|
|IHLGM
|1,08
|79.932.497
|% 2,86
|
|ECILC
|4,97
|336.426.967
|% 3,11
|
|GARAN
|8,32
|554.954.851
|% 2,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6483
|8,6917
|% 0,88
|
|Frank
|7,1467
|7,1897
|% 0,39
|
|Riyal
|1,8501
|1,8594
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.717
|-12,37
|
|Altın Gr.
|385
|385
|-1,33
|
|Cumhuriyet
|2.468
|2.525
|-12,00
|
|Tam
|2.533
|2.587
|-16,20
|
|Yarım
|1.234
|1.265
|-6,10
|
|Çeyrek
|619
|633
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|15,21
|15,24
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,02
|
|B. Petrol
|23,86
|23,86
|-0,95
|