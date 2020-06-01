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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

01.06.2020 13:17

Son güncelleme : 01.06.2020 13:25
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,35 artışla 106.947,32 puana yükseldi.



AA

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi,  saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.426,84 puan artarak 106.947,32  seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 7,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,27 ve holding endeksi yüzde 1,54  artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,92 ile  spor, tek gerileyen ise yüzde 0,36 ile turizm oldu.

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 107.112,76 puana kadar çıkarak 6  Mart'tan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Analistler, öğleden sonra  yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez  Bankası'nın açıklayacağı Para Politikası Topantı Özeti, yurt dışında ise ABD'de  açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi  (PMI) ve  ISM imalat  endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100  endeksinde 106.000 puanın üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 109.500  direncinin gündeme gelebileceğini kaydetti.




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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DAGHL 7,48 1.661.459 % 10,00  
EGCEY 0,77 174.038 % 10,00  
TKURU 15,07 221.611 % 10,00  
YONGA 24,88 163.835 % 9,99  
TSGYO 3,42 16.880.747 % 9,97  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4293 8,4716 % 0,39  
Frank 7,0725 7,1151 % 0,14  
Riyal 1,8116 1,8207 % 0,09  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.735 1.735 5,79  
Altın Gr. 381 381 1,68  
Cumhuriyet 2.468 2.495 21,40  
Tam 2.540 2.564 14,40  
Yarım 1.240 1.251 10,70  
Çeyrek 620 626 5,30  
Gümüş.Ons 18,17 18,20 0,32  
Gümüş Gr. 3,99 4,00 0,07  
B. Petrol 37,82 37,82 -0,02  
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