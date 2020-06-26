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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

26.06.2020 13:18

Son güncelleme : 26.06.2020 13:18
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,94 değer kazanarak 115.215,56 puana yükseldi.



AA

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi,  saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.076,61 puan artarak 115.215,56  seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 6,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,96, holding endeksi yüzde 0,86  artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,80 ile  finansal kiralama, faktoring, tek gerileyen ise yüzde 0,05 ile sigorta  oldu.

Analistler, ekonomi yönetimi ve merkez bankalarının teşviklerinin  devam edeceği beklentileri ile dünya borsalarında pozitif bir seyir izlendiğini  kaydetti.

Yeni tip corona virüs salgınına ilişkin haber akışının gündemin  odağındaki yerini koruduğunu ifade eden analistler, öğleden sonra yurt dışında  ABD'de açıklanacak kişisel gelir ve harcamalar ile Michigan Üniversitesi tüketici  güven endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 116.000 seviyesinin  direnç, 112.000 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.




uzmanpara Gündemi
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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ORGE 6,97 79.291.259 % 9,94  
SARKY 6,90 26.657.061 % 9,87  
VKFYO 2,73 3.604.019 % 9,64  
AYEN 5,28 133.668.944 % 8,87  
DAGI 6,63 23.127.447 % 8,87  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4676 8,5101 % -0,23  
Frank 7,2034 7,2468 % 0,06  
Riyal 1,8221 1,8313 % 0,01  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.763 1.763 -0,48  
Altın Gr. 389 389 -0,13  
Cumhuriyet 2.520 2.538 -2,30  
Tam 2.594 2.604 -2,40  
Yarım 1.260 1.274 -1,20  
Çeyrek 630 638 -0,60  
Gümüş.Ons 17,82 17,85 0,04  
Gümüş Gr. 3,92 3,93 0,01  
B. Petrol 41,50 41,50 0,45  
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