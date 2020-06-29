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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

29.06.2020 13:40

Son güncelleme : 29.06.2020 13:40
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,52 değer kazanarak 115.266,13 puana yükseldi.



AA

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 597,72 puan artarak 115.266,13  seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 7,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,12, holding endeksi yüzde 0,85 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,21 ile  turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,67 ile bilişim oldu.

Analistler, küresel piyasalarda yeni tip corona virüs salgınına ilişkin endişelerin artması nedeniyle konuyla ilgili haber akışının gündemin odağındaki  yerini koruduğunu söyledi.

Öğleden sonra Almanya'da enflasyon ve ABD'de bekleyen konut satış verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100  endeksinde 116.000 seviyesinin direnç, 112.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.




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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BJKAS 2,75 198.029.169 % 10,00  
VERUS 26,40 5.181.343 % 10,00  
DENGE 1,54 710.103 % 10,00  
EKIZ 11,46 2.423.736 % 9,98  
PRKAB 4,76 44.616.548 % 9,93  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4249 8,4672 % -0,09  
Frank 7,2245 7,2680 % 0,30  
Riyal 1,8218 1,8309 % -0,04  
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Alış Satış %  
Altın Gr. 390 390 -0,59  
Cumhuriyet 2.527 2.546 5,70  
Tam 2.601 2.612 5,80  
Yarım 1.263 1.278 2,80  
Çeyrek 632 640 1,40  
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