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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

30.06.2020 13:23

Son güncelleme : 30.06.2020 13:24
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,66 değer kazanarak 116.607,58 puana yükseldi.



AA

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi,  saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 764,57 puan artarak 116.607,58  seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,39, holding endeksi yüzde 0,41  artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,01 ile  elektrik, tek gerileyen ise yüzde 0,18 ile spor oldu.

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 116.830,90 puanla 21 Şubat'tan  bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Analistler, öğleden sonra ABD'de tüketici güven endeksi, Chicago PMI  verilerinin takip edileceğini belirterek, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome  Powell'ın Temsilciler Meclisi'nde yapacağı sunumun da yatırımcıların gündeminde  olduğunu söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 116.000 üzerinde kalıcılık  sağlanması durumunda 118.000 ve 120.000 seviyelerinin gündeme gelebileceğini  ifade eden analistler, olası düşüşlerde ise 114.000 puanın destek konumuna  geldiğini kaydetti.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:09116.706
Değişim :  0,75% |  863,22
Açılış :  116.426  
Önceki Kapanış :  115.843  
En Yüksek
116.831 En Düşük
116.147
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VKFYO 3,30 13.847.302 % 10,00  
AKMGY 36,30 4.539.484 % 10,00  
AYEN 5,51 159.954.562 % 9,98  
NATEN 21,22 9.682.707 % 9,95  
NUGYO 4,78 33.035.295 % 9,89  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3816 8,4236 % -0,30  
Frank 7,1712 7,2144 % -0,09  
Riyal 1,8218 1,8309 % -0,03  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.771 1.771 -1,59  
Altın Gr. 390 390 -0,51  
Cumhuriyet 2.525 2.544 -6,90  
Tam 2.599 2.610 -7,20  
Yarım 1.263 1.277 -3,50  
Çeyrek 631 639 -1,70  
Gümüş.Ons 17,85 17,90 0,03  
Gümüş Gr. 3,92 3,94 -0,00  
B. Petrol 41,35 41,35 -0,52  
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