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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

02.07.2020 13:28

Son güncelleme : 02.07.2020 13:28
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,04 değer kazanarak 116.510,49 puana yükseldi.



AA

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi,  saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.195,52 puan artarak 116.510,49  seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 9,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,81, holding endeksi yüzde 1,50  artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,44 ile taş  toprak, en çok gerileyen ise yüzde 0,24 ile spor oldu.

Analistler, öğleden sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın  yayımlayacağı Para Politikası Kurulu toplantı özeti, yurt dışında ise ABD'de  istihdam raporu başta olmak üzere verilerin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 114.000 ve 112.500 seviyelerinin  destek olarak öne çıktığını belirten analistler, 116.000 ve 117.500'ün direnç  konumunda olduğunu kaydetti.




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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MRGYO 2,20 79.050.936 % 10,00  
KENT 621,60 3.071.391 % 10,00  
NIBAS 11,57 9.492.612 % 9,98  
CMBTN 72,80 17.051.014 % 9,97  
ULUUN 10,27 53.493.179 % 9,96  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5540 8,5969 % 0,43  
Frank 7,2361 7,2797 % 0,33  
Riyal 1,8221 1,8312 % 0,09  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.773 1.774 3,44  
Altın Gr. 391 391 0,99  
Cumhuriyet 2.532 2.552 5,30  
Tam 2.607 2.619 5,40  
Yarım 1.266 1.281 2,60  
Çeyrek 633 641 1,30  
Gümüş.Ons 17,95 17,99 -0,03  
Gümüş Gr. 3,96 3,96 -0,01  
B. Petrol 42,41 42,41 0,38  
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