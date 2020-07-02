Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,04 değer kazanarak 116.510,49 puana yükseldi.
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
02.07.2020 13:28
Son güncelleme : 02.07.2020 13:28
AA
Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.195,52 puan artarak 116.510,49 seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 9,3 milyar lira
düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,81, holding endeksi yüzde 1,50 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,44 ile taş toprak, en çok gerileyen ise yüzde 0,24 ile spor oldu.
Analistler, öğleden sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yayımlayacağı Para
Politikası Kurulu toplantı özeti, yurt dışında ise ABD'de istihdam raporu başta olmak üzere verilerin takip edileceğini bildirdi.
Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 114.000 ve 112.500 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını belirten analistler, 116.000 ve 117.500'ün direnç konumunda olduğunu kaydetti.
13:12116.420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 1.104,71
|Açılış
|: 115.844
|
|Önceki Kapanış
|: 115.315
|
116.807
En Düşük
115.746
13:126,8553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0083
|Açılış
|: 6,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8564
En Düşük
6,8420
13:127,7389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0331
|Açılış
|: 7,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7518
En Düşük
7,6956
13:12390,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,94
|Açılış
|: 390,86
|
|Önceki Kapanış
|: 389,92
|
391,08
En Düşük
388,38
BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|2,20
|79.050.936
|% 10,00
|
|KENT
|621,60
|3.071.391
|% 10,00
|
|NIBAS
|11,57
|9.492.612
|% 9,98
|
|CMBTN
|72,80
|17.051.014
|% 9,97
|
|ULUUN
|10,27
|53.493.179
|% 9,96
|
|SNKRN
|3,20
|521.859
|% -9,86
|
|ULAS
|5,16
|2.721.558
|% -4,80
|
|AKMGY
|38,02
|9.591.416
|% -4,76
|
|KSTUR
|54,60
|189.516
|% -4,21
|
|EGCYO
|1,34
|197.807
|% -2,90
|
|GARAN
|8,35
|754.175.916
|% 0,60
|
|THYAO
|12,27
|482.904.674
|% -0,24
|
|EKGYO
|2,06
|470.744.072
|% 1,98
|
|KRDMD
|3,25
|469.353.391
|% 0,62
|
|AFYON
|3,94
|358.310.856
|% 7,65
|
|EKGYO
|2,06
|470.744.072
|% 1,98
|
|IEYHO
|1,01
|199.305.840
|% 8,60
|
|CEMAS
|1,67
|267.267.047
|% 9,87
|
|ALBRK
|1,77
|256.601.259
|% 3,51
|
|KRDMD
|3,25
|469.353.391
|% 0,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5540
|8,5969
|% 0,43
|
|Frank
|7,2361
|7,2797
|% 0,33
|
|Riyal
|1,8221
|1,8312
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.774
|3,44
|
|Altın Gr.
|391
|391
|0,99
|
|Cumhuriyet
|2.532
|2.552
|5,30
|
|Tam
|2.607
|2.619
|5,40
|
|Yarım
|1.266
|1.281
|2,60
|
|Çeyrek
|633
|641
|1,30
|
|Gümüş.Ons
|17,95
|17,99
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,96
|3,96
|-0,01
|
|B. Petrol
|42,41
|42,41
|0,38
|