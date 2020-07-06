Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,79 değer kazanarak 117.819,52 puana yükseldi.
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
06.07.2020 13:32
Son güncelleme : 06.07.2020 13:32
AA
Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2.071,76 puan artarak 117.819,52 seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 9,9 milyar lira
düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,35 holding endeksi yüzde 2,05 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 5,71 ile elektrik oldu.
BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 118.015,27 puana kadar çıkarak 20 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.
Analistler, Borsa İstanbul
AŞ tarafından 6 yabancı kuruluş için 1 ile 3 ay "açığa satış yasağı" tedbiri uygulanacağının duyurulduğunu anımsatarak, öğleden sonra ABD'de hizmet sektörü PMI verisinin takip edileceğini ve yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının da gündemdeki yerini koruduğunu söyledi.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 117.500 ve 118.800 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını, 114.000 puanın ise destek olarak izleneceğini kaydetti.
13:17117.870
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 2.121,38
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
118.015
En Düşük
116.674
13:176,8647
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0050
|Açılış
|: 6,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8675
En Düşük
6,8420
13:177,7643
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0364
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7675
En Düşük
7,7068
13:17391,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,53
|Açılış
|: 391,61
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
392,65
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|189,20
|2.654.738
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|506.233
|% 10,00
|
|DOBUR
|16,06
|2.053.502
|% 10,00
|
|TURGG
|64,05
|17.899.199
|% 9,96
|
|KONYA
|314,20
|54.450.969
|% 9,94
|
|KPHOL
|3,51
|354.752
|% -10,00
|
|BMELK
|5,63
|894.376
|% -9,92
|
|ARTI
|2,07
|78.027
|% -9,61
|
|SNKRN
|3,00
|975.441
|% -7,98
|
|AYES
|3,79
|107.988
|% -7,56
|
|ODAS
|2,80
|616.650.572
|% 6,87
|
|KRDMD
|3,25
|610.819.715
|% 2,85
|
|SISE
|6,03
|598.878.191
|% 5,05
|
|IHLGM
|1,83
|521.402.162
|% 8,93
|
|TKFEN
|17,41
|505.174.324
|% 3,51
|
|IHLGM
|1,83
|521.402.162
|% 8,93
|
|ODAS
|2,80
|616.650.572
|% 6,87
|
|KRDMD
|3,25
|610.819.715
|% 2,85
|
|SKBNK
|1,70
|280.045.036
|% 6,25
|
|IHLAS
|0,92
|148.525.649
|% 4,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5481
|8,5909
|% 0,12
|
|Frank
|7,2572
|7,3009
|% 0,46
|
|Riyal
|1,8241
|1,8332
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-0,14
|
|Altın Gr.
|392
|392
|-0,15
|
|Cumhuriyet
|2.541
|2.560
|5,80
|
|Tam
|2.615
|2.627
|6,00
|
|Yarım
|1.270
|1.285
|2,90
|
|Çeyrek
|635
|643
|1,40
|
|Gümüş.Ons
|18,12
|18,17
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|4,00
|4,01
|0,04
|
|B. Petrol
|43,42
|43,42
|0,62
|