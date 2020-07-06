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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

06.07.2020 13:32

Son güncelleme : 06.07.2020 13:32
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,79 değer kazanarak 117.819,52 puana yükseldi.



AA

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi,  saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2.071,76 puan artarak 117.819,52  seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 9,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,35 holding endeksi yüzde 2,05  artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 5,71  ile elektrik oldu.

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 118.015,27 puana kadar çıkarak  20 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Analistler, Borsa İstanbul AŞ tarafından 6 yabancı kuruluş için 1 ile 3 ay "açığa satış yasağı" tedbiri uygulanacağının duyurulduğunu anımsatarak,  öğleden sonra ABD'de hizmet sektörü PMI verisinin takip edileceğini ve yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının da gündemdeki yerini  koruduğunu söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 117.500 ve 118.800  seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını, 114.000 puanın ise destek olarak  izleneceğini kaydetti.




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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKENT 189,20 2.654.738 % 10,00  
ORMA 6,49 506.233 % 10,00  
DOBUR 16,06 2.053.502 % 10,00  
TURGG 64,05 17.899.199 % 9,96  
KONYA 314,20 54.450.969 % 9,94  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5481 8,5909 % 0,12  
Frank 7,2572 7,3009 % 0,46  
Riyal 1,8241 1,8332 % 0,04  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.775 1.775 -0,14  
Altın Gr. 392 392 -0,15  
Cumhuriyet 2.541 2.560 5,80  
Tam 2.615 2.627 6,00  
Yarım 1.270 1.285 2,90  
Çeyrek 635 643 1,40  
Gümüş.Ons 18,12 18,17 0,14  
Gümüş Gr. 4,00 4,01 0,04  
B. Petrol 43,42 43,42 0,62  
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