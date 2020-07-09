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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

09.07.2020 13:09

Son güncelleme : 09.07.2020 13:16
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,15 değer kazanarak 118.891,20 puana yükseldi.



AA

Günün ilk yarısında dalgalı bir seyir izleyen  BIST 100 endeksi, saat  13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 178,70 puan artarak 118.891,20 seviyesine  çıkarken, toplam işlem hacmi 13,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,25 azalırken, holding endeksi  yüzde 0,61 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4  ile ulaştırma en çok gerileyen ise yüzde 2,87 ile elektrik oldu.

Analistler, piyasalarda salgında ikinci dalga endişeleri ile pozitif  veriler ve teşviklere dair iyimser beklentilerin fiyatlanmasıyla dalgalı seyrin  sürdüğünü belirterek, Libya ve Suriye meselelerinin de odakta bulunduğunu  kaydetti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, Türkiye Cumhuriyet  Merkez Bankası'nın yatırımcılarla gerçekleştireceği toplantıya dair haber  akışının izleneceğini aktaran analistler, yurt dışında ise ABD'de toptan eşya  stoklarının açıklanacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 120.000 puanın üzerinde  kalıcılık sağlaması durumunda 121.600 ve 122.800 seviyelerinin gündeme  gelebileceğine işaret ederek, 116.000 puanın ise destek konumunda bulunduğunu  kaydetti.




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RTALB 34,10 36.420.771 % 10,00  
KENT 917,10 30.685.088 % 9,99  
GLRYH 13,32 12.626.922 % 9,99  
TRKCM 4,74 816.140.713 % 9,98  
VKFYO 6,39 10.212.715 % 9,98  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6661 8,7096 % 0,50  
Frank 7,2901 7,3340 % 0,16  
Riyal 1,8249 1,8341 % 0,11  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.814 1.814 4,79  
Altın Gr. 400 400 1,28  
Cumhuriyet 2.659 2.699 9,00  
Tam 2.672 2.685 11,50  
Yarım 1.298 1.313 5,60  
Çeyrek 649 657 2,80  
Gümüş.Ons 19,00 19,03 0,29  
Gümüş Gr. 4,18 4,19 0,06  
B. Petrol 43,27 43,27 -0,03  
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