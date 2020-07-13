Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,11 değer kazanarak 117.231,75 puana yükseldi.
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
13.07.2020 13:15
Son güncelleme : 13.07.2020 13:15
AA
Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2.423,18 puan artarak 117.231,75 seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 8,7 milyar lira
düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,97, holding endeksi yüzde 2,43 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,63 ile taş toprak, tek kaybettiren ise yüzde 3,42 ile spor oldu.
Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, sanayi üretim endeksinin mayısta aylık bazda yüzde 17,4 artması sonrasında 117.000 puanın üzerine çıktı.
Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga endişelerinin arttığı bir ortamda, hastalığın tedavisine ve aşı çalışmalarına ilişkin iyimser beklentiler ve olumu haber akışının pay piyasalarını desteklediğini söyledi.
Bugün yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, ABD'de ikinci çeyrek bilançolarının açıklanmaya başlayacağını belirten analistler, ABD-Çin arasında tırmanan gerilimin etkisiyle jeopolitik gelişmelerin de odakta bulunduğuna işaret etti.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 113.300 puanın destek, 116.500 ve 120.000 puan seviyelerinin de direnç olarak izleneceğini bildirdi.
12:59117.243
En Yüksek
|Değişim
|: 2,12%
|| 2.434,68
|Açılış
|: 116.262
|
|Önceki Kapanış
|: 114.809
|
117.253
En Düşük
116.126
12:596,8674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0062
|Açılış
|: 6,9080
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9160
|
6,8729
En Düşük
6,8452
12:597,7821
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0210
|Açılış
|: 7,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7950
|
7,7904
En Düşük
7,7554
12:59399,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,26
|Açılış
|: 399,22
|
|Önceki Kapanış
|: 396,96
|
399,62
En Düşük
396,00
BIST En Aktif Hisseler
|KARTN
|539,00
|39.146.904
|% 10,00
|
|KENT
|1.031,80
|15.729.696
|% 10,00
|
|BFREN
|414,40
|12.500.236
|% 9,98
|
|MEGAP
|5,40
|533.466
|% 9,98
|
|MEGAP
|5,40
|533.466
|% 9,98
|
|TACTR
|5,31
|25.329
|% -10,00
|
|VKFYO
|5,11
|1.586.629
|% -9,88
|
|SERVE
|5,77
|88.131
|% -9,42
|
|ROYAL
|1,95
|15.600
|% -7,14
|
|BJKAS
|2,99
|39.864.343
|% -6,27
|
|EKGYO
|2,24
|868.521.947
|% 3,70
|
|THYAO
|11,97
|608.570.349
|% 1,18
|
|TSPOR
|5,94
|408.161.075
|% -4,81
|
|ODAS
|2,84
|376.842.471
|% 5,58
|
|TRKCM
|4,61
|329.177.847
|% 2,22
|
|EKGYO
|2,24
|868.521.947
|% 3,70
|
|ODAS
|2,84
|376.842.471
|% 5,58
|
|IHLGM
|1,79
|185.082.508
|% 8,48
|
|ZOREN
|2,71
|235.111.935
|% 6,69
|
|SKBNK
|1,60
|137.621.399
|% 3,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6277
|8,6710
|% -0,08
|
|Frank
|7,2605
|7,3043
|% -0,00
|
|Riyal
|1,8249
|1,8341
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|10,40
|
|Altın Gr.
|399
|399
|2,33
|
|Cumhuriyet
|2.596
|2.614
|9,10
|
|Tam
|2.672
|2.682
|9,40
|
|Yarım
|1.298
|1.312
|4,60
|
|Çeyrek
|649
|657
|2,30
|
|Gümüş.Ons
|19,06
|19,10
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|4,21
|4,21
|0,08
|
|B. Petrol
|42,73
|42,73
|-0,51
|