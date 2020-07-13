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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

13.07.2020 13:15

Son güncelleme : 13.07.2020 13:15
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,11 değer kazanarak 117.231,75 puana yükseldi.



AA

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2.423,18 puan artarak 117.231,75  seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 8,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,97, holding endeksi yüzde 2,43 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında  en fazla kazandıran yüzde 5,63 ile  taş toprak, tek kaybettiren ise yüzde 3,42 ile spor oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi,  sanayi üretim endeksinin  mayısta aylık bazda yüzde 17,4 artması sonrasında  117.000 puanın üzerine çıktı.

Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga  endişelerinin arttığı bir ortamda, hastalığın tedavisine ve aşı çalışmalarına  ilişkin iyimser beklentiler ve olumu haber akışının pay piyasalarını  desteklediğini söyledi.

Bugün yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, ABD'de ikinci  çeyrek bilançolarının açıklanmaya başlayacağını belirten analistler,  ABD-Çin  arasında tırmanan gerilimin etkisiyle jeopolitik gelişmelerin de odakta  bulunduğuna işaret etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 113.300 puanın destek, 116.500 ve 120.000 puan seviyelerinin de direnç olarak izleneceğini bildirdi.




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KENT 1.031,80 15.729.696 % 10,00  
BFREN 414,40 12.500.236 % 9,98  
MEGAP 5,40 533.466 % 9,98  
MEGAP 5,40 533.466 % 9,98  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6277 8,6710 % -0,08  
Frank 7,2605 7,3043 % -0,00  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.809 1.809 10,40  
Altın Gr. 399 399 2,33  
Cumhuriyet 2.596 2.614 9,10  
Tam 2.672 2.682 9,40  
Yarım 1.298 1.312 4,60  
Çeyrek 649 657 2,30  
Gümüş.Ons 19,06 19,10 0,36  
Gümüş Gr. 4,21 4,21 0,08  
B. Petrol 42,73 42,73 -0,51  
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