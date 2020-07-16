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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

16.07.2020 13:21

Son güncelleme : 16.07.2020 13:21
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,15 değer kazanarak 119.099,99 puana yükseldi.



AA

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi,  saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.358,89 puan artarak 119.099,99  seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 10,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,87, holding endeksi yüzde 1,16  artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında  en fazla kazandıran yüzde 3,87 ile  inşaat, en çok tek kaybettiren ise yüzde 0,56 ile ticaret oldu.

Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirlerinin yeniden  devreye alınmasının ekonomik toparlanma sürecini ne şekilde etkileyeceğine  ilişkin endişelerin piyasalarda satış baskısı yarattığını belirterek, ABD-Çin  geriliminin tırmanmasının da risk iştahını azalttığını ifade etti.

Kovid-19 tedavisine ilişkin olumlu haber akışı ile pozitif gelen  verilerin ise pay piyasalarında aşağı yönlü fiyatlamaları dengeleyen unsurlar  olarak öne çıktığına işaret eden analistler, öğleden sonra, yurt dışında Avrupa  Merkez Bankası faiz kararı, ABD'de perakende satışlar ile Philadelphia Fed İş  Dünyası Görünümü verilerinin izleneceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 117.000 puanın destek,  120.000 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.




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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VKFYO 5,06 9.286.644 % 10,00  
YESIL 17,84 15.985.706 % 9,99  
FMIZP 66,60 28.263.771 % 9,99  
KENT 1.248,30 19.646.734 % 9,99  
BFREN 501,30 12.272.658 % 9,98  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5611 8,6041 % -0,50  
Frank 7,2214 7,2649 % -0,11  
Riyal 1,8229 1,8320 % 0,04  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.805 1.806 -5,20  
Altın Gr. 398 398 -1,05  
Cumhuriyet 2.644 2.684 -14,00  
Tam 2.661 2.673 -12,60  
Yarım 1.291 1.308 -6,10  
Çeyrek 648 655 -3,10  
Gümüş.Ons 19,22 19,25 -0,18  
Gümüş Gr. 4,23 4,24 -0,05  
B. Petrol 43,48 43,48 -0,31  
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