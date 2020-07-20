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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

20.07.2020 13:18

Son güncelleme : 20.07.2020 13:18
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,62 değer kazanarak 119.522,21 puana yükseldi.



AA

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi,  saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 736,12 puan artarak 119.522,21  seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 9,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,32, holding endeksi yüzde 0,85  artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,52 ile  inşaat, en çok  kaybettiren ise yüzde 4,18 ile spor oldu.

Analistler, yeni tip corona virüs salgınına ve jeopolitik gelişmelere  ilişkin haber akışının gündemdeki yerini koruduğunu belirterek, teknik açıdan  BIST 100 endeksi için 116.500 ve 117.000 seviyelerinin destek konumunda  bulunduğunu kaydeden analistler, 120.000 puanın direnç olarak izleneceğini dile  getirdi.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:02119.521
Değişim :  0,62% |  735,06
Açılış :  118.844  
Önceki Kapanış :  118.786  
En Yüksek
119.680 En Düşük
118.583
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 1.510,40 18.044.175 % 10,00  
PKENT 445,50 989.010 % 10,00  
BERA 7,93 7.746.198 % 9,99  
BFREN 606,50 3.321.194 % 9,99  
CMBTN 72,15 15.497.749 % 9,98  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6071 8,6502 % 0,19  
Frank 7,2703 7,3141 % -0,07  
Riyal 1,8229 1,8321 % 0,02  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.811 1.812 1,15  
Altın Gr. 399 399 0,18  
Cumhuriyet 2.592 2.614 15,20  
Tam 2.670 2.683 15,70  
Yarım 1.296 1.312 7,70  
Çeyrek 650 657 3,80  
Gümüş.Ons 19,43 19,47 0,13  
Gümüş Gr. 4,28 4,29 0,02  
B. Petrol 42,84 42,84 -0,30  
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