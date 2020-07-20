Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,62 değer kazanarak 119.522,21 puana yükseldi.
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
20.07.2020 13:18
Son güncelleme : 20.07.2020 13:18
AA
Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 736,12 puan artarak 119.522,21 seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 9,3 milyar lira
düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,32, holding endeksi yüzde 0,85 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,52 ile inşaat, en çok kaybettiren ise yüzde 4,18 ile spor oldu.
Analistler, yeni tip corona virüs salgınına ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının gündemdeki yerini koruduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 116.500 ve 117.000 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu kaydeden analistler, 120.000 puanın direnç olarak izleneceğini dile getirdi.
13:02119.521
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 735,06
|Açılış
|: 118.844
|
|Önceki Kapanış
|: 118.786
|
119.680
En Düşük
118.583
13:026,8587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0025
|Açılış
|: 6,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8624
En Düşük
6,8510
13:027,8548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0159
|Açılış
|: 7,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
7,8694
En Düşük
7,8177
13:02399,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,25
|Açılış
|: 399,37
|
|Önceki Kapanış
|: 399,12
|
399,72
En Düşük
398,22
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.510,40
|18.044.175
|% 10,00
|
|PKENT
|445,50
|989.010
|% 10,00
|
|BERA
|7,93
|7.746.198
|% 9,99
|
|BFREN
|606,50
|3.321.194
|% 9,99
|
|CMBTN
|72,15
|15.497.749
|% 9,98
|
|TSPOR
|4,02
|170.454.254
|% -9,87
|
|ASUZU
|16,73
|86.440.649
|% -5,75
|
|DITAS
|30,90
|2.663.420
|% -5,45
|
|OZRDN
|2,15
|296.619
|% -5,29
|
|AYES
|4,70
|43.433
|% -4,67
|
|EKGYO
|2,32
|798.593.316
|% 1,31
|
|ASELS
|33,14
|566.813.110
|% 1,78
|
|GUSGR
|5,32
|565.257.603
|% 7,04
|
|TRGYO
|5,06
|401.682.092
|% 6,98
|
|SASA
|14,41
|366.308.719
|% 3,45
|
|EKGYO
|2,32
|798.593.316
|% 1,31
|
|GUSGR
|5,32
|565.257.603
|% 7,04
|
|CEMAS
|1,74
|170.057.921
|% 1,16
|
|ZOREN
|2,73
|242.209.596
|% 1,11
|
|TRGYO
|5,06
|401.682.092
|% 6,98
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6071
|8,6502
|% 0,19
|
|Frank
|7,2703
|7,3141
|% -0,07
|
|Riyal
|1,8229
|1,8321
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.812
|1,15
|
|Altın Gr.
|399
|399
|0,18
|
|Cumhuriyet
|2.592
|2.614
|15,20
|
|Tam
|2.670
|2.683
|15,70
|
|Yarım
|1.296
|1.312
|7,70
|
|Çeyrek
|650
|657
|3,80
|
|Gümüş.Ons
|19,43
|19,47
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|4,28
|4,29
|0,02
|
|B. Petrol
|42,84
|42,84
|-0,30
|