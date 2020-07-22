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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

22.07.2020 13:16

Son güncelleme : 22.07.2020 13:16
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,62 değer kazanarak 118.771,03 puana yükseldi.



AA

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi,  saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 729,03 puan artarak 118.771,03  seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 11,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,71, holding endeksi yüzde 0,25  değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,59 ile  madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 0,72 ile sigorta oldu.

Analistler, yeni tip corona virüs tedavisine ilişkin haber akışı ve  Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini  koruduğunu belirterek, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu kaydetti.

ABD, Çin'den Houston kentindeki başkonsolosluğunu boşaltmasını  istediğini anımsatan analistler, ABD'nin bu kararının piyasalar üzerindeki  etkilerinin izleneceğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 117.000 seviyesinin  önemli destek konumunda olduğunu, 121.000 puanın direnç olarak öne çıktığını  söyledi.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:00118.773
Değişim :  0,62% |  731,07
Açılış :  118.816  
Önceki Kapanış :  118.042  
En Yüksek
119.372 En Düşük
117.536
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KLNMA 47,52 84.217.653 % 10,00  
PKENT 539,00 6.859.240 % 10,00  
YONGA 31,94 644.932 % 9,99  
FRIGO 26,94 692.223 % 9,96  
QNBFL 101,60 4.205.651 % 9,96  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6551 8,6985 % -0,03  
Frank 7,3058 7,3498 % 0,39  
Riyal 1,8209 1,8301 % 0,46  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.855 1.856 13,63  
Altın Gr. 408 409 4,74  
Cumhuriyet 2.652 2.675 28,50  
Tam 2.732 2.744 29,10  
Yarım 1.326 1.342 14,30  
Çeyrek 665 672 7,10  
Gümüş.Ons 21,93 21,97 0,66  
Gümüş Gr. 4,81 4,82 0,15  
B. Petrol 43,97 43,97 -0,35  
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