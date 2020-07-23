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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

23.07.2020 13:18

Son güncelleme : 23.07.2020 13:18
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,05 değer kazanarak 119.325,27 puana yükseldi.



AA

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi,  saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.245,37 puan artarak 119.325,27  seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 9,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,65, holding endeksi yüzde 1,10  artış kaydetti.Tüm sektör endeksleri yükselirken, sektör endeksleri arasında en  fazla kazandıran yüzde 3,51 ile finansal kiralama oldu.

Analistler, yeni tip corona virüs tedavisine ilişkin haber akışı ve  Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin yanı sıra Türkiye  Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bugünkü Para Politikası Kurulu toplantısının  yatırımcıların odağında bulunduğunu bildirdi.

Öğleden sonra  yurt dışında ABD'nin işsizlik başvurularının öne  çıktığını kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 117.000 puanın  destek, 119.500 ve 121.000 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin tamamı  TCMB'nin bugünkü toplantıda politika faizini sabit bırakmasını bekliyor. 25  Haziran'daki son TCMB Para Politikası Kurulu toplantısında da politika faizi  değiştirilmeyerek yüzde 8,25'te sabit bırakılmıştı.




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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALKA 13,09 19.062.203 % 10,00  
PKENT 592,90 1.619.210 % 10,00  
UFUK 8,26 117.176 % 9,99  
TKURU 33,58 373.007 % 9,95  
FRIGO 29,62 1.387.134 % 9,95  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6894 8,7330 % -0,12  
Frank 7,3549 7,3992 % 0,21  
Riyal 1,8207 1,8298 % -0,04  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.883 1.883 11,53  
Altın Gr. 415 415 2,24  
Cumhuriyet 2.696 2.718 20,50  
Tam 2.777 2.789 21,00  
Yarım 1.348 1.364 10,30  
Çeyrek 676 683 5,20  
Gümüş.Ons 22,88 22,92 -0,10  
Gümüş Gr. 5,03 5,04 -0,04  
B. Petrol 44,70 44,70 0,42  
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