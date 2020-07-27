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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

27.07.2020 13:26

Son güncelleme : 27.07.2020 13:26
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,92 değer kazanarak 1.202,96 puana yükseldi.



AA

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi,  saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 10,94 puan artarak 1.202,96 seviyesine  çıkarken, toplam işlem hacmi 7,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,11 ve holding endeksi yüzde 0,89  değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 4,74  ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 1.203,42 puana kadar yükselerek  19 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyesini gördü.

BIST 100 endeksi, başta olmak üzere Borsa İstanbul tarafından  hesaplanan 123 fiyat ve getiri endeksinden iki sıfır atılması ve Vadeli İşlem ve  Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) endeks vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri  esaslarında değişiklik yapılmasını içeren yeni BISTECH güncellemesi, bugün  devreye alındı.

Analistler, endeksten sıfır atılmasının teoride bir anlam ifade  etmediğini, sadece hesaplanan endekslerin 100'e bölünerek yayımlanacağını  aktararak, psikolojik etkisinin ise pozitif anlamda destekleyici olmasının  beklendiğini kaydetti.

Öğleden sonra ABD'de dayanıklı mal siparişleri verisinin takip  edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.170 puanın  destek, 1.210 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını söyledi.




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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
NUGYO 7,48 16.509.081 % 10,00  
GSDDE 4,73 21.466.001 % 10,00  
BJKAS 2,86 30.633.364 % 10,00  
KENT 2.432,30 13.342.493 % 10,00  
ATLAS 2,31 1.514.685 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,7732 8,8172 % 0,43  
Frank 7,4149 7,4596 % 0,09  
Riyal 1,8207 1,8298 % 0,02  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.943 1.943 41,23  
Altın Gr. 427 427 8,46  
Cumhuriyet 2.789 2.813 89,30  
Tam 2.873 2.889 93,80  
Yarım 1.395 1.412 44,80  
Çeyrek 699 707 22,40  
Gümüş.Ons 24,14 24,18 1,40  
Gümüş Gr. 5,31 5,32 0,29  
B. Petrol 43,69 43,69 -0,09  
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