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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

05.02.2020 13:21

Son güncelleme : 05.02.2020 13:21
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,18 artışla 123.574,53 puana yükseldi.



AA

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi,  saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.438,36 puan artarak 123.574,53 puana  çıkarken, toplam işlem hacmi 6,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,47 ve holding endeksi yüzde 1,45  değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 5,48  ile turizm oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin endişelerin  hafiflemesinin yanı sıra beklentilerden iyi gelen şirket bilançoları ve  makroekonomik verilerin etkisiyle yatırımcıların  tekrar hisse senedi  piyasalarına yöneldiğini ancak haber akışına bağlı olarak oynaklığın yüksek  olabileceğini söyledi.

Öğleden sonra ABD'de ADP özel sektör istihdamı, dış ticaret dengesi,  hizmet sektörü PMI,  ISM imalat dışı endeks verilerinin takip edileceğini  bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 119.000 seviyesinin  destek, 123.900 seviyesinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.




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RYGYO 10,68 5.499.587 % 14,47  
GYHOL 26,00 6.924.651 % 11,97  
TSGYO 2,16 34.629.717 % 11,92  
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Frank 6,1332 6,1701 % -0,19  
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Altın Gr. 298 298 -1,01  
Cumhuriyet 1.978 2.008 -9,00  
Tam 1.967 2.016 -13,62  
Yarım 951 975 -6,59  
Çeyrek 477 488 -3,29  
Gümüş.Ons 17,48 17,52 -0,13  
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