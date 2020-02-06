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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

06.02.2020 13:21

Son güncelleme : 06.02.2020 13:21
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,96 artışla 123.495,42 puana yükseldi.



AA

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi,  saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.174,65 puan artarak 123.495,42 puana  çıkarken, toplam işlem hacmi 6,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,62 ve holding endeksi yüzde 1,40  değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,48 ile  turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,51 ile orman, kağıt, basım oldu.

Analistler, yurt içinde Suriye'ye ilişkin gelişmeler yurt dışında ise  Avrupa tarafındaki yoğun haber akışının takip edildiğini belirterek, İngiltere  Ticaret Bakanı Liz Truss'ın, İngiltere ile ABD arasındaki serbest ticaret  müzakerelerine ilişkin açıklayacağı taslak yol haritasının gündemin odağında  bulunduğunu ifade etti.

Çin'in 14 Şubat'ta ABD'ye uygulanan gümrük tarifelerinde indirime  gideceği haberi ve koronavirüsüne ilişkin endişeleri azaltan gelişmeler ile  küresel risk iştahının arttığını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100  endeksinde 123.900 ve 125.500 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini bildirdi.




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Cumhuriyet 1.994 2.024 12,00  
Tam 1.984 2.034 8,75  
Yarım 959 984 4,23  
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