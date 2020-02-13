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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

13.02.2020 13:16

Son güncelleme : 13.02.2020 13:16
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,12 artışla 120.192,97 puana çıktı.



AA

Günün ilk yarısında dar bant içinde sakin bir seyir izleyen BIST 100  endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 144,23 puan ve yüzde 0,12  artarak 120.192,97 puana yükselirken, toplam işlem hacmi 6,5 milyar lira  düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,18, holding endeksi yüzde 0,01  değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,22 ile  spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,82 ile sigorta oldu.

Güne sakin başlayan ve en düşük 119.472,47, en yüksek 120.402,05 puan  arasında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, 120.000 puanın hemen  üzerinde dengelendi.

Analistler, Suriye ile ilgili gelişmelerin yatırımcıların odağında  bulunduğunu belirterek, öğleden sonra ABD'de açıklanacak enflasyon verisinin  takip edileceğini kaydetti.

Açıklanan şirket bilançoları nedeniyle şirket ve sektör bazlı  hareketlerin de yoğunlaştığını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100  endeksinde 119.500 ve 118.200 seviyelerinin destek, 121.000 puanın direnç  konumuna geldiğini söyledi.




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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ARDYZ 15,80 45.360.960 % 19,97  
ISBTR 56.350,00 2.197.650 % 15,00  
RHEAG 2,35 27.638.432 % 14,63  
ISATR 380.383,00 380.383 % 14,57  
TSPOR 4,51 444.660.931 % 14,18  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8290 7,8683 % 0,23  
Frank 6,1751 6,2123 % 0,28  
Riyal 1,6091 1,6171 % 0,11  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.577 1.577 9,79  
Altın Gr. 307 307 2,13  
Cumhuriyet 2.028 2.059 12,00  
Tam 2.021 2.071 13,76  
Yarım 977 1.002 6,65  
Çeyrek 490 501 3,33  
Gümüş.Ons 17,67 17,71 0,20  
Gümüş Gr. 3,43 3,44 0,04  
B. Petrol 55,20 55,20 -0,59  
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