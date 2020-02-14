Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,25 artışla 120.847,31 puana çıktı.
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
14.02.2020 13:12
Son güncelleme : 14.02.2020 13:12
AA
Günün ilk yarısında pozitif bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 306,78 puan ve yüzde 0,25 artarak 120.847,31 puana yükselirken, toplam işlem hacmi 7,1 milyar lira
düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,29, holding endeksi yüzde 0,60 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,13 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 1,46 ile gıda, içecek oldu.
Güne yükselişle başlayan ve 121.580,54 puanı gören BIST 100 endeksi, 120.500-121.000 dar bandı içinde dengelendi.
Analistler, Suriye ile ilgili gelişmelerin yatırımcıların odağında bulunduğunu belirterek, öğleden sonra ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydetti.
Yayımlanan şirket bilançoları nedeniyle şirket ve sektör bazlı hareketlerin devam ettiğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 119.500 ve 118.200 seviyelerinin destek, 121.000 ve 122.500'ün direnç konumuna geldiğini söyledi.
12:56120.861
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 320,89
|Açılış
|: 121.082
|
|Önceki Kapanış
|: 120.541
|
121.581
En Düşük
120.537
12:566,0601
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0185
|Açılış
|: 6,0560
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0580
|
6,0630
En Düşük
6,0344
12:566,5719
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0172
|Açılış
|: 6,5690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5780
|
6,5749
En Düşük
6,5408
12:56307,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,98
|Açılış
|: 307,31
|
|Önceki Kapanış
|: 306,29
|
307,34
En Düşük
305,56
BIST En Aktif Hisseler
|AYCES
|12,74
|6.087.996
|% 14,98
|
|GSRAY
|2,75
|427.995.826
|% 14,58
|
|ARDYZ
|18,05
|212.518.036
|% 14,24
|
|ALCTL
|19,78
|30.716.049
|% 11,06
|
|ISYAT
|2,87
|79.774.624
|% 10,38
|
|TUKAS
|12,45
|2.181.828
|% -18,41
|
|RHEAG
|2,13
|32.130.816
|% -9,36
|
|SAFKR
|3,07
|833.193
|% -8,36
|
|OZBAL
|2,41
|9.377.564
|% -8,02
|
|ISBTR
|53.000,00
|1.066.299
|% -5,94
|
|THYAO
|14,95
|889.412.669
|% -0,27
|
|ASELS
|29,58
|876.283.511
|% 4,82
|
|ISGYO
|2,28
|459.142.439
|% 10,14
|
|GSRAY
|2,75
|427.995.826
|% 14,58
|
|PETKM
|4,13
|393.215.952
|% 1,23
|
|ISGYO
|2,28
|459.142.439
|% 10,14
|
|GSRAY
|2,75
|427.995.826
|% 14,58
|
|CEMAS
|1,25
|165.841.822
|% 3,31
|
|PETKM
|4,13
|393.215.952
|% 1,23
|
|KARSN
|1,88
|170.524.608
|% 2,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8764
|7,9159
|% 0,20
|
|Frank
|6,1534
|6,1905
|% 0,13
|
|Riyal
|1,6110
|1,6191
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.577
|1.577
|0,48
|
|Altın Gr.
|307
|307
|0,59
|
|Cumhuriyet
|2.030
|2.060
|13,00
|
|Tam
|2.023
|2.073
|0,41
|
|Yarım
|978
|1.003
|0,20
|
|Çeyrek
|490
|501
|0,10
|
|Gümüş.Ons
|17,69
|17,72
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,02
|
|B. Petrol
|56,44
|56,44
|0,10
|