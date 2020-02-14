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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

14.02.2020 13:12

Son güncelleme : 14.02.2020 13:12
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,25 artışla 120.847,31 puana çıktı.



AA

Günün ilk yarısında pozitif bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat  13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 306,78 puan ve yüzde 0,25 artarak  120.847,31 puana yükselirken, toplam işlem hacmi 7,1 milyar lira düzeyinde  gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,29, holding endeksi yüzde 0,60  değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,13 ile  orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 1,46 ile gıda, içecek oldu.

Güne yükselişle başlayan ve 121.580,54 puanı gören BIST 100 endeksi,  120.500-121.000 dar bandı içinde dengelendi.

Analistler, Suriye ile ilgili gelişmelerin yatırımcıların odağında  bulunduğunu belirterek, öğleden sonra ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere  açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydetti.

Yayımlanan şirket bilançoları nedeniyle şirket ve sektör bazlı  hareketlerin devam ettiğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100  endeksinde 119.500 ve 118.200 seviyelerinin destek, 121.000 ve 122.500'ün direnç  konumuna geldiğini söyledi.




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AYCES 12,74 6.087.996 % 14,98  
GSRAY 2,75 427.995.826 % 14,58  
ARDYZ 18,05 212.518.036 % 14,24  
ALCTL 19,78 30.716.049 % 11,06  
ISYAT 2,87 79.774.624 % 10,38  
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Sterlin 7,8764 7,9159 % 0,20  
Frank 6,1534 6,1905 % 0,13  
Riyal 1,6110 1,6191 % 0,29  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.577 1.577 0,48  
Altın Gr. 307 307 0,59  
Cumhuriyet 2.030 2.060 13,00  
Tam 2.023 2.073 0,41  
Yarım 978 1.003 0,20  
Çeyrek 490 501 0,10  
Gümüş.Ons 17,69 17,72 0,06  
Gümüş Gr. 3,44 3,45 0,02  
B. Petrol 56,44 56,44 0,10  
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