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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

17.02.2020 13:22

Son güncelleme : 17.02.2020 13:22
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,78 artışla 121.084,54 puana yükseldi.



AA

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi,  saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 933,10 puan artarak 121.084,54 puana  çıkarken, toplam işlem hacmi 5,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. 

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,65 ve holding endeksi yüzde 0,52  değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,50 ile  spor, en çok gerileyen ise yüzde 3,29 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı  oldu.

Analistler, Çin'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını  kaybedenlerin sayısının 1771'e çıkmasına karşın vaka sayısındaki artışın ivme  kaybetmesi ve ekonomi yönetimlerinin destekleri ile piyasalardaki risk iştahının  arttığını ifade etti.

Öğleden sonra veri gündeminin zayıf olduğunu, Suriye'ye ilişkin  gelişmelerin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100  endeksinde 122.500 seviyesinin direnç, 120.000 puanın destek olarak öne çıktığını  kaydetti.




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