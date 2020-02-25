GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

25.02.2020 13:35

Son güncelleme : 25.02.2020 13:35
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,12 artışla 114.929,30 puana çıktı.



AA

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında alıcılı bir seyir izleyerek saat  13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 140,09 puan artarken, toplam işlem hacmi  5,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,17 değer kaybederken, holding  endeksi yüzde 0,17 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,81 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,17 ile  ticaret oldu.

Güne alıcılı başlayan BIST 100 endeksi, 116.000 sınırına kadar yükselse de, Avrupa borsalarının negatif seyrine paralel kazançlarının bir  kısmını geri vererek 115.000 seviyesinin hemen altında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de konut fiyat endeksi, tüketici güveni  ve Richmond Fed sanayi endeksi verilerinin yanı sıra Suriye ile ilgili gelişmeler ve koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 113.400 seviyesinin görünüm açısından önemli destek konumunda olduğunu kaydetti.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:20114.294
Değişim :  -0,43% |  -495,07
Açılış :  115.626  
Önceki Kapanış :  114.789  
En Yüksek
115.992 En Düşük
114.287
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HATEK 9,98 26.771.088 % 18,25  
OYAYO 2,56 27.716.634 % 14,80  
ALGYO 16,79 104.456.830 % 14,07  
MIPAZ 3,35 142.572.621 % 13,95  
GOZDE 4,54 36.299.699 % 11,27  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9627 8,0026 % 1,05  
Frank 6,2676 6,3053 % 0,72  
Riyal 1,6352 1,6434 % 0,62  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.652 1.653 -6,78  
Altın Gr. 327 327 0,66  
Cumhuriyet 2.164 2.196 -39,00  
Tam 2.157 2.211 -42,50  
Yarım 1.043 1.069 -20,57  
Çeyrek 523 535 -10,28  
Gümüş.Ons 18,41 18,45 -0,22  
Gümüş Gr. 3,64 3,65 -0,02  
B. Petrol 55,70 55,70 -0,07  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru