Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,12 artışla 114.929,30 puana çıktı.
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
25.02.2020 13:35
Son güncelleme : 25.02.2020 13:35
AA
BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında alıcılı bir seyir izleyerek saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 140,09 puan artarken, toplam işlem hacmi 5,9 milyar lira
düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,17 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,17 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,81 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,17 ile ticaret oldu.
Güne alıcılı başlayan BIST 100 endeksi, 116.000 sınırına kadar yükselse de, Avrupa borsalarının negatif seyrine paralel kazançlarının bir kısmını geri vererek 115.000 seviyesinin hemen altında dengelendi.
Analistler, öğleden sonra ABD'de konut fiyat endeksi, tüketici güveni ve Richmond Fed sanayi endeksi verilerinin yanı sıra Suriye ile ilgili gelişmeler ve koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 113.400 seviyesinin görünüm açısından önemli destek konumunda olduğunu kaydetti.
13:20114.294
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -495,07
|Açılış
|: 115.626
|
|Önceki Kapanış
|: 114.789
|
115.992
En Düşük
114.287
13:206,1530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0393
|Açılış
|: 6,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1590
|
6,1580
En Düşük
6,0709
13:206,6702
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0327
|Açılış
|: 6,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6670
|
6,6813
En Düşük
6,5938
13:20327,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,02
|Açılış
|: 327,13
|
|Önceki Kapanış
|: 326,17
|
327,23
En Düşük
319,39
BIST En Aktif Hisseler
|HATEK
|9,98
|26.771.088
|% 18,25
|
|OYAYO
|2,56
|27.716.634
|% 14,80
|
|ALGYO
|16,79
|104.456.830
|% 14,07
|
|MIPAZ
|3,35
|142.572.621
|% 13,95
|
|GOZDE
|4,54
|36.299.699
|% 11,27
|
|BASCM
|3,12
|56.642
|% -8,77
|
|LUKSK
|10,32
|148.364
|% -7,36
|
|JANTS
|60,40
|6.954.906
|% -6,79
|
|TURGG
|49,34
|3.248.782
|% -6,73
|
|SAFKR
|3,42
|730.092
|% -6,04
|
|THYAO
|13,69
|1.270.274.963
|% -1,23
|
|ASELS
|29,14
|773.261.221
|% 1,82
|
|KRDMD
|2,82
|358.619.272
|% -0,35
|
|ODAS
|2,19
|260.917.604
|% 0,46
|
|IPEKE
|10,52
|239.791.258
|% 1,15
|
|KRDMD
|2,82
|358.619.272
|% -0,35
|
|ODAS
|2,19
|260.917.604
|% 0,46
|
|THYAO
|13,69
|1.270.274.963
|% -1,23
|
|CEMAS
|1,31
|92.007.389
|% 0,77
|
|IHLGM
|1,25
|76.687.515
|% 0,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9627
|8,0026
|% 1,05
|
|Frank
|6,2676
|6,3053
|% 0,72
|
|Riyal
|1,6352
|1,6434
|% 0,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.652
|1.653
|-6,78
|
|Altın Gr.
|327
|327
|0,66
|
|Cumhuriyet
|2.164
|2.196
|-39,00
|
|Tam
|2.157
|2.211
|-42,50
|
|Yarım
|1.043
|1.069
|-20,57
|
|Çeyrek
|523
|535
|-10,28
|
|Gümüş.Ons
|18,41
|18,45
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,64
|3,65
|-0,02
|
|B. Petrol
|55,70
|55,70
|-0,07
|