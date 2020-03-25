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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

25.03.2020 13:19

Son güncelleme : 25.03.2020 13:19
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,62 artışla 90.730,73 puana çıktı.



AA

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla  önceki kapanışa göre 1.444,51 puan artarken, toplam işlem hacmi 6,1 milyar lira  düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,17, holding endeksi yüzde 2,83  değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,34 ile  madencilik, en çok gerileyen yüzde 2,58 ile sigorta oldu.

Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının ekonomik  etkilerini hafifletmek amacıyla ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sınırsız varlık  alımı programı ile ABD'de uygulamaya konulmak istenen 2 trilyon dolarlık teşvik  paketine ilişkin olumlu beklentilerin piyasalarda risk iştahını artırdığını  kaydetti. 

Dün, ABD pay piyasalarında gözlemlenen tarihi yükselişlerin ardından  bugün, Asya ve Avrupa piyasalarında da olumlu havanın devam ettiğini belirten  analistler, Borsa İstanbul'un da buna paralel alıcılı bir seyir izlediğini dile  getirdi.  

Analistler, öğleden sonra ABD'de dayanıklı mal siparişleri verilerinin  takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan  BIST 100 endeksinin 90.000  üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yeni hedefinin sırasıyla 95.000 ve 100.000  seviyeleri olacağını söyledi.





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ESCOM 1,76 694.170 % 10,00  
EPLAS 11,22 52.094 % 10,00  
EGCYH 0,22 44.196 % 10,00  
ISKUR 276.710,50 251.555 % 10,00  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6357 7,6740 % 1,53  
Frank 6,5125 6,5518 % 0,05  
Riyal 1,6990 1,7075 % -0,22  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.622 1.624 1,77  
Altın Gr. 332 334 -2,34  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,40 14,47 0,16  
Gümüş Gr. 2,98 2,99 0,04  
B. Petrol 27,27 27,27 0,12  
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