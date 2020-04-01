Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,58 artışla 90.167,10 puana çıktı.
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
01.04.2020 13:28
Son güncelleme : 01.04.2020 13:28
AA
Güne düşüşle başlamasına rağmen ilerleyen saatlerde kayıplarını telafi ederek yükselişe geçen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 523,39 puan artarken, toplam işlem hacmi 5 milyar lira
düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,84 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,08 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,32 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 2,60 ile elektrik oldu.
Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini belirterek, Borsa
İstanbul'un Asya ve Avrupa pay piyasalarından pozitif ayrışarak alıcılı bir seyir izlediğini kaydetti.
Bugün ABD'de açıklanacak ADP özel sektör istihdam verileri ile imalat sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 88.000 puanın destek, 92.000'in direnç olarak öne çıktığını söyledi.
13:1290.276
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 632,76
|Açılış
|: 88.286
|
|Önceki Kapanış
|: 89.644
|
90.385
En Düşük
87.889
13:126,6575
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0425
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6577
En Düşük
6,6108
13:127,2808
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0132
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3102
En Düşük
7,2611
13:12341,22
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 5,45
|Açılış
|: 341,22
|
|Önceki Kapanış
|: 335,77
|
341,89
En Düşük
334,11
BIST En Aktif Hisseler
|DARDL
|4,62
|2.139.771
|% 10,00
|
|BMELK
|1,21
|94.624
|% 10,00
|
|DAGI
|2,09
|1.385.876
|% 10,00
|
|MEGAP
|1,76
|225.044
|% 10,00
|
|MEGAP
|1,76
|225.044
|% 10,00
|
|YBTAS
|4.501,70
|109.386
|% -10,00
|
|MTRYO
|3,14
|12.913.642
|% -9,51
|
|SALIX
|4,75
|11.152
|% -8,65
|
|PEKGY
|2,54
|19.245.889
|% -5,93
|
|QNBFL
|102,00
|2.962.948
|% -5,38
|
|PETKM
|3,33
|383.614.115
|% 9,90
|
|GARAN
|8,09
|313.254.136
|% -0,49
|
|THYAO
|9,09
|298.393.509
|% 0,22
|
|ASELS
|23,46
|283.601.846
|% -0,59
|
|SASA
|8,98
|264.574.673
|% 2,39
|
|IHLGM
|1,09
|182.634.507
|% 3,81
|
|ODAS
|1,42
|175.887.098
|% 4,41
|
|IHLAS
|0,54
|63.459.041
|% 5,88
|
|PETKM
|3,33
|383.614.115
|% 9,90
|
|KRDMD
|2,01
|185.196.374
|% 5,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2032
|8,2444
|% 0,18
|
|Frank
|6,8527
|6,8940
|% -0,02
|
|Riyal
|1,7623
|1,7712
|% 0,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.594
|1.595
|17,36
|
|Altın Gr.
|341
|341
|5,65
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,05
|14,08
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,01
|3,02
|0,04
|
|B. Petrol
|25,09
|25,09
|-1,26
|