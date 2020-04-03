Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,17 artışla 89.658,81 puana çıktı.
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
03.04.2020 13:47
Son güncelleme : 03.04.2020 13:47
AA
Güne yatay başlamasının ardından ilerleyen saatlerde hafif yükseliş eğilimi gösteren BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 147,93 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,6 milyar lira
düzeyinde gerçekleşti.
Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini belirterek, küresel pay piyasalarında karışık bir seyir izlediğini kaydetti.
Öğleden sonra, ABD'nin istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 88.000 puanın destek, 92.000'in direnç olarak öne çıktığını söyledi.
13:3289.645
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 134,33
|Açılış
|: 89.614
|
|Önceki Kapanış
|: 89.511
|
89.891
En Düşük
89.043
13:326,7177
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 0,1032
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7247
En Düşük
6,6075
13:327,2679
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0580
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2711
En Düşük
7,1664
13:32347,67
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 4,26
|Açılış
|: 347,67
|
|Önceki Kapanış
|: 343,42
|
349,08
En Düşük
342,66
BIST En Aktif Hisseler
|SERVE
|1,76
|146.053
|% 10,00
|
|YAPRK
|8,17
|3.510.691
|% 9,96
|
|AFYON
|5,44
|13.547.226
|% 9,90
|
|AVHOL
|1,11
|123.523
|% 9,90
|
|DARDL
|5,58
|3.192.564
|% 9,84
|
|RTALB
|4,16
|3.104.021
|% -9,96
|
|OSMEN
|6,07
|53.996
|% -9,94
|
|INFO
|6,39
|1.338.977
|% -9,87
|
|EGCYH
|0,32
|81.426
|% -8,57
|
|DAGI
|2,12
|10.213.068
|% -7,42
|
|PETKM
|3,39
|362.004.780
|% -2,02
|
|TUPRS
|86,00
|360.119.811
|% 4,05
|
|ASELS
|23,42
|295.722.691
|% 1,21
|
|GARAN
|7,51
|288.898.374
|% -1,18
|
|GSRAY
|2,04
|218.159.502
|% -7,27
|
|GSRAY
|2,04
|218.159.502
|% -7,27
|
|PETKM
|3,39
|362.004.780
|% -2,02
|
|TSPOR
|2,92
|185.099.130
|% -5,50
|
|IHLGM
|0,99
|61.647.579
|% -1,00
|
|YKBNK
|1,83
|105.546.300
|% -1,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2072
|8,2484
|% 0,39
|
|Frank
|6,8436
|6,8849
|% 1,15
|
|Riyal
|1,7774
|1,7863
|% 1,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.611
|1.612
|-1,73
|
|Altın Gr.
|347
|347
|3,79
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,42
|14,48
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,12
|0,03
|
|B. Petrol
|32,58
|32,58
|2,64
|