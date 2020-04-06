GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

06.04.2020 13:18

Son güncelleme : 06.04.2020 13:26
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,82 artışla 91.181,60 puana çıktı.



AA

Günün ilk yarısında en yüksek 91.313,81 puanı gören BIST 100 endeksi,  saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.628,99 puan artarak 91.181,60  seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 3,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,67, holding endeksi yüzde 2,18  değer kazandı. Tüm sektör endeksleri günün ilk yarısında yükselirken, en fazla  kazandıran yüzde 9,82 ile spor oldu.

Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber  akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini belirterek,  küresel piyasalarda artan risk iştahı ile haftanın ilk işlem gününde borsalarda  yükselişlerin görüldüğünü ifade etti.

Öğleden sonra, reel efektif döviz kuru verisinin takip edileceğini  ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 88.000 puanın destek,  92.000'in direnç olarak öne çıktığını söyledi.  






uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:1091.253
Değişim :  1,90% |  1.700,52
Açılış :  90.989  
Önceki Kapanış :  89.553  
En Yüksek
91.314 En Düşük
90.631
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GSRAY 2,20 194.941.411 % 10,00  
BTCIM 2,42 10.634.402 % 10,00  
AYCES 15,08 1.478.731 % 9,99  
MAALT 71,65 9.305.684 % 9,98  
PKENT 126,70 424.217 % 9,98  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2857 8,3273 % 0,58  
Frank 6,8846 6,9261 % 0,34  
Riyal 1,7906 1,7995 % 0,31  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.633 1.634 15,19  
Altın Gr. 355 355 4,78  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,50 14,54 0,12  
Gümüş Gr. 3,16 3,17 0,05  
B. Petrol 33,02 33,02 -1,09  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru