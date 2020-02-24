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Borsa haftaya düşüşle başladı

24.02.2020 10:14

Son güncelleme : 24.02.2020 11:44
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 1,58 azalarak 114.984,40 puana geriledi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 1.844,99 puan ve yüzde 1,58 değer  kaybederek 114.984,40 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 2,56 ve holding  endeksi yüzde 1,23 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran  yüzde 0,82 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 3,69 ile ulaştırma oldu.

Çin'de yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2  bin 594'e ulaşırken, İtalya, Güney Kore ve İran başta olmak üzere başka  ülkelerdeki vaka sayılarındaki artış piyasalardaki endişelerin artmasına neden  oluyor.

Geçen haftanın son işlem gününde, analistlerin destek olarak  nitelendirdiği 114.500 seviyesinden gelen alımlarla yükselişe geçen BIST 100  endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,03 artışla 116.829,39 puandan  tamamladı.

Cuma günü piyasalar kapandıktan sonra açıklanan değerlendirmeye göre,  uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin "BB-"  seviyesindeki kredi notunu ve "durağan" görünümünü teyit etti. Değerlendirmede,  Türkiye'nin 2020 yılı büyüme beklentisinin yukarı yönlü revize edilerek yüzde  3,1'den yüzde 3,9'a yükseltilmesi dikkati çekti.

Analistler, Suriye'ye ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini  koruduğunu belirterek, koronavirüs salgını haberlerinin de küresel risk iştahı  üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.




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Altın Gr. 333 334 11,53  
Cumhuriyet 2.206 2.239 73,00  
Tam 2.200 2.255 72,22  
Yarım 1.063 1.091 34,93  
Çeyrek 533 545 17,46  
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