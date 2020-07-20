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Borsa haftaya yatay başladı

20.07.2020 10:06

Son güncelleme : 20.07.2020 10:11
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,05 artışla 118.844,45 puana yükseldi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 58,36 puan ve yüzde 0,05 değer kazanarak  118.844,45 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,11 değer kaybederken, holding endeksi yüzde  0,38 değer kazandı. Sektör endekslerinden en çok kazandıran yüzde 0,75 ile menkul  kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren ise yüzde 2,33 ile spor oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, cuma gününü yüzde 0,02 azalışla  118.786,09 puandan tamamladı.

Analistler, yeni tip corona virüs salgınına ve jeopolitik gelişmelere  ilişkin haber akışının gündemdeki yerini koruduğunu belirterek, bugün yurt içinde  kısa vadeli dış borç istatistikleri, uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında  Euro Bölgesi cari işlemler dengesi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksi için 116.500 ve 117.000 seviyelerinin  destek konumunda bulunduğunu kaydeden analistler, 120.000 puanın direnç olarak  izleneceğini dile getirdi.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
09:55118.844
Değişim :  0,05% |  58,36
Açılış :  118.844  
Önceki Kapanış :  118.786  
En Yüksek
118.844 En Düşük
118.844
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YAPRK 13,50 16.420.273 % 9,64  
TMSN 8,03 36.353.663 % 0,00  
TEKTU 1,99 116.822.886 % 0,00  
ALBRK 1,77 145.710.074 % 0,00  
BASCM 4,37 190.163 % 0,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5815 8,6246 % -0,11  
Frank 7,2709 7,3147 % -0,06  
Riyal 1,8228 1,8319 % 0,01  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.809 1.809 -1,13  
Altın Gr. 399 399 -0,01  
Cumhuriyet 2.592 2.614 14,80  
Tam 2.670 2.682 15,20  
Yarım 1.296 1.312 7,50  
Çeyrek 650 657 3,70  
Gümüş.Ons 19,29 19,31 -0,02  
Gümüş Gr. 4,25 4,26 -0,00  
B. Petrol 42,78 42,78 -0,36  
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