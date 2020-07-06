Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 1,41 artışla 117.384,51 puana yükseldi.
Borsa haftaya yükselişle başladı
06.07.2020 10:07
Son güncelleme : 06.07.2020 10:07
AA
Açılışta BIST 100 endeksi, 1.636,04 puan ve yüzde 1,41 değer kazanarak 117.384,51 puana çıktı.
Bankacılık endeksi yüzde 1,31 ve holding endeksi yüzde 1,41 yükseliş kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 3,80 ile spor oldu.
BIST 100 endeksi, cuma günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,99 değer kaybederek 115.748,47 puandan kapandı.
Analistler, Borsa İstanbul
AŞ tarafından 6 yabancı kuruluş için 1 ila 3 ay "açığa satış yasağı" tedbiri uygulanacağının duyurulduğunu anımsatarak, bugün yurt içinde Merkez Bankası'nın haziran ayı fiyat gelişmeleri raporu ve reel efektif döviz kurunun yanı sıra Hazine'nin düzenleyeceği ihalelerin takip edileceğini bildirdi.
Yurt dışında, Almanya'da inşaat sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Euro
Bölgesi'nde Sentix Yatırımcı Güveni Endeksi ve ABD'de hizmet sektörü PMI verilerinin açıklanacağına işaret eden analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının da gündemdeki yerini koruduğunu söyledi.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 117.500 ve 118.800 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını, 114.000 puanın ise destek olarak izleneceğini kaydetti.
18:00115.748
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
0
En Düşük
0
18:006,8651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0054
|Açılış
|: 6,8870
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8820
|
6,8662
En Düşük
6,8504
18:007,7600
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0321
|Açılış
|: 7,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7629
En Düşük
7,7068
18:00391,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,22
|Açılış
|: 391,92
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
392,43
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|ESCOM
|4,10
|90.669.218
|% 0,00
|
|TKNSA
|7,14
|130.080.477
|% 0,00
|
|TTKOM
|8,16
|298.751.782
|% 0,00
|
|TUCLK
|5,58
|43.745.220
|% 0,00
|
|RTALB
|32,92
|33.367.863
|% 0,00
|
|CRFSA
|7,63
|22.041.111
|% 0,00
|
|LIDFA
|2,69
|23.135.382
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,68
|408.066.989
|% 0,00
|
|RTALB
|32,92
|33.367.863
|% 0,00
|
|TUCLK
|5,58
|43.745.220
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,68
|408.066.989
|% 0,00
|
|SOKM
|13,68
|258.182.737
|% 0,00
|
|OYAKC
|8,41
|199.563.000
|% 0,00
|
|SMART
|9,29
|176.657.191
|% 0,00
|
|ULUUN
|9,94
|161.001.688
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,68
|408.066.989
|% 0,00
|
|OYAKC
|8,41
|199.563.000
|% 0,00
|
|MARKA
|2,66
|61.057.219
|% 0,00
|
|SMART
|9,29
|176.657.191
|% 0,00
|
|SOKM
|13,68
|258.182.737
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5553
|8,5982
|% 0,21
|
|Frank
|7,2532
|7,2969
|% 0,40
|
|Riyal
|1,8244
|1,8336
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|0,75
|
|Altın Gr.
|392
|392
|-0,14
|
|Cumhuriyet
|2.540
|2.560
|5,30
|
|Tam
|2.614
|2.626
|5,50
|
|Yarım
|1.270
|1.285
|2,70
|
|Çeyrek
|635
|643
|1,30
|
|Gümüş.Ons
|18,07
|18,11
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,99
|3,99
|0,02
|
|B. Petrol
|43,22
|43,22
|0,42
|