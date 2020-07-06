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Borsa haftaya yükselişle başladı

06.07.2020 10:07

Son güncelleme : 06.07.2020 10:07
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 1,41 artışla 117.384,51 puana yükseldi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 1.636,04 puan ve yüzde 1,41 değer kazanarak  117.384,51 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,31 ve holding endeksi yüzde 1,41 yükseliş  kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran  yüzde 3,80 ile spor oldu.

BIST 100 endeksi, cuma günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,99 değer  kaybederek 115.748,47 puandan kapandı.

Analistler, Borsa İstanbul AŞ tarafından 6 yabancı kuruluş için 1 ila  3 ay "açığa satış yasağı" tedbiri uygulanacağının duyurulduğunu anımsatarak,  bugün yurt içinde Merkez Bankası'nın haziran ayı fiyat gelişmeleri raporu ve reel  efektif döviz kurunun yanı sıra Hazine'nin düzenleyeceği ihalelerin takip  edileceğini bildirdi.

Yurt dışında, Almanya'da inşaat sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi  (PMI), Euro Bölgesi'nde Sentix Yatırımcı Güveni Endeksi ve ABD'de hizmet sektörü  PMI verilerinin açıklanacağına işaret eden analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının da gündemdeki yerini koruduğunu  söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 117.500 ve 118.800 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını, 114.000 puanın ise destek olarak izleneceğini kaydetti.




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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ESCOM 4,10 90.669.218 % 0,00  
TKNSA 7,14 130.080.477 % 0,00  
TTKOM 8,16 298.751.782 % 0,00  
TUCLK 5,58 43.745.220 % 0,00  
RTALB 32,92 33.367.863 % 0,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5553 8,5982 % 0,21  
Frank 7,2532 7,2969 % 0,40  
Riyal 1,8244 1,8336 % 0,06  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.776 1.776 0,75  
Altın Gr. 392 392 -0,14  
Cumhuriyet 2.540 2.560 5,30  
Tam 2.614 2.626 5,50  
Yarım 1.270 1.285 2,70  
Çeyrek 635 643 1,30  
Gümüş.Ons 18,07 18,11 0,08  
Gümüş Gr. 3,99 3,99 0,02  
B. Petrol 43,22 43,22 0,42  
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