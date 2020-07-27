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Borsa haftaya yükselişle başladı

27.07.2020 10:06

Son güncelleme : 27.07.2020 10:10
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,63 artışla 1.199,57 puana yükseldi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 7,55 puan ve yüzde 0,63 değer kazanarak  1.199,57 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,47 ve holding endeksi yüzde 0,63 yükseliş  kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne artışla başlarken, en fazla kazandıran yüzde  2,31 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksi, geçen haftanın son işlem gününde dünya borsalarında  pozitif ayrışarak, günü yüzde 0,14 değer kazancıyla 119.201,63 puandan tamamladı.

Bugün itibarıyla endekslerden iki sıfır atılması ile BIST 100  endeksinin en son kapanış değeri 1.192,02 puan olarak güncellendi.

BIST 100 endeksi başta olmak üzere Borsa İstanbul tarafından  hesaplanan 123 fiyat ve getiri endeksinden iki sıfır atılması ve Vadeli İşlem ve  Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) endeks vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri  esaslarında değişiklik yapılmasını içeren yeni BISTECH güncellemesi, bugün  devreye alındı.

Analistler, endeksten sıfır atılmasının teoride bir anlam ifade  etmediğini, sadece hesaplanan endekslerin 100'e bölünerek yayımlanacağını  aktararak, psikolojik etkisinin ise pozitif anlamda destekleyici olmasının  beklendiğini kaydetti.

Bu haftanın gündeminde, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez  Bankası'nın (TCMB) çarşamba günü açıklayacağı 2020'nin üçüncü Enflasyon Raporu,  yurt dışında ise Fed'in faiz kararının yanı sıra, perşembe ABD'de ve cuma günü  Avro Bölgesinde büyüme verilerinin öne çıktığını ifade eden analistler, teknik  açıdan BIST 100 endeksinde 1.170 puanın destek, 1.210 seviyesinin direnç olarak  öne çıktığını söyledi.




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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OSMEN 15,16 842.397 % 10,08  
EGGUB 103,70 40.587.652 % 3,42  
GENTS 2,93 4.783.785 % 0,00  
GOLTS 22,90 43.190.689 % 0,00  
GOODY 5,71 15.513.250 % 0,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,7608 8,8047 % 0,29  
Frank 7,4385 7,4833 % 0,40  
Riyal 1,8205 1,8297 % 0,01  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.933 1.933 31,32  
Altın Gr. 426 426 6,95  
Cumhuriyet 2.772 2.797 73,50  
Tam 2.856 2.877 81,80  
Yarım 1.386 1.404 36,90  
Çeyrek 695 703 18,40  
Gümüş.Ons 24,10 24,14 1,36  
Gümüş Gr. 5,31 5,33 0,31  
B. Petrol 43,58 43,58 -0,20  
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