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Borsa haftaya yükselişle başladı

17.02.2020 10:19

Son güncelleme : 17.02.2020 10:19
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,69 artarak 120.981,96 puana yükseldi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 830,51 puan ve yüzde 0,69 değer kazanarak 120.981,96 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,01 ve holding endeksi yüzde  0,57 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,17 ile spor, tek gerileyen ise yüzde 0,10 ile orman, kağıt, basım oldu.

Geçen haftanın son işlem gününde 120.000-121.500 bandında dalgalı bir  seyir izleyen BIST 100 endeksi, cuma gününü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,32  düşüşle 120.151,44 puandan tamamladı.

Analistler, bugün Japonya'da açıklanan büyüme verisinin beklentilerin  çok altında kalmasına karşın dolar endeksindeki yatay seyrin Türk lirası  üzerindeki baskının hafiflemesini sağladığını bildirdi. Geçen hafta yüzde 0,6  artışla 6,0550'ye çıkan dolar/TL, bugün borsa açılışı sırasında 6,0430  seviyesinde işlem görüyor.

Çin Merkez Bankası'nın 1 yıllık faizlerde indirime gitmesinin  gelişmekte olan ülke piyasalarını pozitif etkilediğini ifade eden analistler,  bugün veri gündeminin zayıf olduğunu ve ABD'de resmi tatil dolayısıyla  piyasaların kapalı olacağını kaydetti.

Hafta genelinde ise çarşamba günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı ve cuma günü piyasalar kapandıktan sonra açıklanması  beklenen Fitch Ratings'in Türkiye değerlendirmesinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 120.000 ve 118.200 seviyelerinin  destek, 122.500'ün direnç konumunda olduğunu söyledi.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
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Değişim :  0,63% |  762,09
Açılış :  120.982  
Önceki Kapanış :  120.151  
En Yüksek
121.155 En Düşük
120.881
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TSPOR 5,37 5.348.176 % 15,24  
HALKS 2,50 36.923 % 9,65  
GSRAY 3,10 12.186.860 % 7,64  
KRSAN 9,95 100 % 7,57  
SALIX 6,28 1.909 % 6,44  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8543 7,8937 % -0,28  
Frank 6,1261 6,1630 % -0,24  
Riyal 1,6058 1,6138 % -0,23  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.582 1.582 -0,75  
Altın Gr. 307 307 -0,75  
Cumhuriyet 2.043 2.065 -2,00  
Tam 2.031 2.081 8,30  
Yarım 981 1.007 4,01  
Çeyrek 492 503 2,01  
Gümüş.Ons 17,84 17,88 0,14  
Gümüş Gr. 3,46 3,47 0,02  
B. Petrol 57,30 57,30 -0,03  
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