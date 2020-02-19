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Borsa İstanbul endekslerden iki sıfır atacak

19.02.2020 10:58

Son güncelleme : 19.02.2020 16:30
Borsa İstanbul, hesaplanan "Fiyat ve Getiri Endeksleri"nden iki sıfır atılacağını açıkladı.



AA

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, "BIST 30 ve BIST 100 endeksIeri  başta olmak üzere, borsamız tarafından hesaplanan BIST Pay Endekslerinin halihazırda ulaştıkları seviyeler dikkate alınarak, TL olarak hesaplanan 'Fiyat ve Getiri Endeksleri'nden iki sıfır atılmasına karar verilmiştir." ifadeleri  kullanıldı.

Endeksten sıfır atılmasına ilişkin uygulamanın 27 Nisan 2020'de devreye alınmasının planlandığı belirtilen açıklamada, endekslerden iki sıfır atılmasından sonra da endeks değerinin virgülden sonra iki hane gösterilmesine devam edileceği kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Uygulama tarihi itibarıyla ilgili endekslerin bölen değerleri 100'le çarpılarak endeks değerlerinin iki sıfır atılmış olarak hesaplanması sağlanacak, geçiş tarihinden önce hesaplanmış endeks değerleri ise 100'e bölünmek suretiyle endekslerin başlangıç tarihlerindeki başlangıç değerleri ve tarihsel endeks değerleri güncellenecektir."

Endekslerden sıfır atılmasına ilişkin geniş katılımlı provalar gerçekleştirileceği vurgulanan açıklamada, "Provaların ilkinin 9 Mart Pazartesi günü başlaması hedeflenmektedir. Üyelerimiz, veri yayım kuruluşları ve yazılım sağlayan kuruluşlar dahil tüm paydaşlarımızın gerekli hazırlıkları 9 Mart  tarihinden önce tamamlayarak provalara katılması önem arz etmektedir."  değerlendirilmesinde bulunuldu.

Söz konusu provaların yapılacağı ortam, kullanıcı ve şifre bilgileri  ile planlanan geçiş tarihine kadar yapılacak diğer prova tarihlerinin en kısa  sürede duyurulacağı belirtildi.

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) yapılacak değişikliklere ilişkin ise şu ifadelere yer verildi:

"Mevcut durumda ilgili pay endeksinin 1000'e bölünmüş hali olarak fiyatlanan VİOP endeks dayanak varlıkları iki sıfır atılması sonrasında herhangi  bir değere bölünmeden doğrudan spot endeks değerine eşitlenecek ve buna bağlı  olarak mevcut sözleşmelerin fiyatları ve opsiyon sözleşmeleri için kullanım  fiyatları 10 ile çarpılıp sözleşme büyüklükleri 10'a bölünecektir. Vadeli işlem sözleşmeleri fiyat adımı 0,025'ten 0,25'e ve opsiyon sözleşmeleri kullanım fiyat adımları ise 2'den 20'ye çıkarılacaktır. Kullanım fiyatları opsiyon sözleşmelerinin sözleşme kodunda da yer aldığından opsiyon sözleşmelerinin  isimleri de ayrıca değişecektir."




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