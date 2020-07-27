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Borsa İstanbul endekslerden iki sıfır atıyor

27.07.2020 08:59

Son güncelleme : 27.07.2020 09:22
BIST 30 ve BIST 100 endeksleri başta olmak üzere Borsa İstanbul tarafından hesaplanan BIST pay endeksleri bugün itibarıyla 1000 puanlık değerler olarak ifade edilecek.



AA

Borsa İstanbul'un yapılan açıklamaya göre Borsa İstanbul, 100 binler  ile ifade edilen borsa endekslerini sadeleştiriyor. BIST 30 ve BIST 100  endeksleri dahil TL olarak hesaplanmakta olan fiyat ve getiri cinsi 123 adet  endeksten bugün itibarıyla iki sıfır atıyor.

Zor ifade edilen endeks değerlerinden sıfır atılarak daha sade bir  gösterge ifadesine geçilecek. Bu değişimle birlikte, Borsa İstanbul'da 100 bin  puan ile ifade edilen endeks değerleri bundan sonra 1000 puanlık endeks değerleri  olarak ifade edilecek. Şirketlerin değeri, fiyatı, arkasındaki güç ve emek  değişmeyecek.





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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 2.211,20 42.103.573 % 10,00  
BRYAT 91,30 39.867.449 % 10,00  
CEOEM 4,84 63.122.020 % 10,00  
BFREN 887,80 23.392.823 % 10,00  
DARDL 13,31 7.720.213 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,7576 8,8016 % 0,25  
Frank 7,4302 7,4750 % 0,29  
Riyal 1,8199 1,8290 % -0,03  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.936 1.937 34,75  
Altın Gr. 426 426 6,98  
Cumhuriyet 2.774 2.798 74,60  
Tam 2.857 2.878 83,00  
Yarım 1.387 1.405 37,50  
Çeyrek 696 703 18,70  
Gümüş.Ons 24,15 24,19 1,41  
Gümüş Gr. 5,32 5,33 0,31  
B. Petrol 43,65 43,65 -0,13  
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