Borsa İstanbul endekslerden iki sıfır atıyor

BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|2.211,20
|42.103.573
|% 10,00
|BRYAT
|91,30
|39.867.449
|% 10,00
|CEOEM
|4,84
|63.122.020
|% 10,00
|BFREN
|887,80
|23.392.823
|% 10,00
|DARDL
|13,31
|7.720.213
|% 10,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,7576
|8,8016
|% 0,25
|Frank
|7,4302
|7,4750
|% 0,29
|Riyal
|1,8199
|1,8290
|% -0,03
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.936
|1.937
|34,75
|Altın Gr.
|426
|426
|6,98
|Cumhuriyet
|2.774
|2.798
|74,60
|Tam
|2.857
|2.878
|83,00
|Yarım
|1.387
|1.405
|37,50
|Çeyrek
|696
|703
|18,70
|Gümüş.Ons
|24,15
|24,19
|1,41
|Gümüş Gr.
|5,32
|5,33
|0,31
|B. Petrol
|43,65
|43,65
|-0,13
Seans Raporu
- 17:59XU100 Endeks 119, 061 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 03 üstünde . İşlem hacmi 16, 885.00 milyon TL de
- 17:59IHYAY Yüzde 9.57 oranında artışla 1.26 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 418, 406 adet işlem
- 17:58OSMEN Yüzde 9.93 oranında artışla 15.16 lira fiyatla işlem gören hissede 55, 568 adet işlem
- 17:57KRGYO Yüzde 9.90 oranında artışla 4.55 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 691, 272 adet işlem
- 17:56KLNMA Yüzde 4.31 oranında artışla 54.50 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 223, 855 adet işlem