Borsa İstanbul Grubu, Milli Dayanışma Kampanyası’na 5 milyon TL destek olma kararı aldı.
Borsa İstanbul`dan 5 milyon lira destek
01.04.2020 12:01
Son güncelleme : 01.04.2020 12:01
Borsa İstanbul Grubu, Milli Dayanışma Kampanyası’na 5 milyon TL
destek olma kararı aldı.
Borsa İstanbul Twitter hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Corona virüs salgınına karşı verilen mücadelede ülkemizin ve milletimizin yanında olmak amacıyla Milli Dayanışma Kampanyası’na Borsa İstanbul
Grubu olarak, 5 milyon TL destek olma kararı alınmıştır."
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