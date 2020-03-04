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Borsa liginin şubat şampiyonu Trabzonspor

04.03.2020 11:40

Son güncelleme : 04.03.2020 11:40
Borsa İstanbul`da işlem gören spor şirketlerinden Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği, geçen ay hisselerindeki yüzde 118,8`lik artışla yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.



AA

AA muhabirinin derlediği verilere göre, spor endeksi, şubat ayında  yüzde 28,9 değer kazandı.

Söz konusu dönemi yüzde 118,8'lik kazançla tamamlayan Trabzonspor,  yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi olarak kayıtlara geçti. Süper  Lig'de başarılı sonuçlar elde eden ve zirveye yerleşen Trabzonspor, bu başarısını  borsada da gösteriyor.

Şubat ayında, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar'ın  hisseleri yüzde 60,7 değer kazanırken, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve  Ticaret AŞ'nin hisseleri yüzde 1,6 azaldı. Fenerbahçe Futbol AŞ yüzde 30,9 ile  şubat ayında yatırımcısına en fazla kaybettiren spor şirketi oldu.

Analistler, Trabzonspor ve  Galatasaray'ın Süper Lig'de elde ettiği  başarılı sonuçların borsada hisse performansına da yansıdığını belirtti.

Sportif başarının finansal açıdan önemli olduğunu kaydeden analistler,  ligin üst sıralarında yer alan takımların Avrupa kupalarında mücadele ederek  önemli gelir elde etme şansı bulunduğunu anımsattı.

YIL BAŞINDAN BU YANA EN FAZLA KAZANDIRAN DA TRABZONSPOR

Yıl başında bu yana da yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi  Trabzonspor oldu. Yılın 2 ayında Trabzonspor'un hisseleri yüzde 176,7 yükseldi.

Trabzonspor'u yüzde 85,2 ile Galatasaray,  yüzde 2,9 ile Beşiktaş  izledi. Fenerbahçe'nin hisseleri ise yüzde 18,2 azalış kaydetti.

EN FAZLA PİYASA DEĞERİNE GALATASARAY SAHİP

Halka açık 4 spor şirketinin piyasa değerleri açısından şubat ayı  ilklerin yaşandığı bir ay oldu. Trabzonspor ve  Galatasaray'ın piyasa değeri  şubat ayında ilk defa 2 milyar TL'yi aştı.

Trabzonspor'un piyasa değeri 2  milyar 132 milyon 243 bin 491 TL'ye,  Galatasaray'ın piyasa değeri de 2 milyar 349 milyon TL'ye kadar ulaştı. Spor  hisselerinin piyasa değerinde de söz konusu dönemde 4 milyar 401 milyon 739 bin  49 TL'lik bir dalgalanma görüldü. Borsa İstanbul'da işlem gören 4 spor şirketinin  toplam piyasa değeri toplam en yüksek 7 milyar 687 milyon 193 bin 491  TL'yi en  düşük de 3 milyar 285 milyon 454 bin 442 TL'yi kadar gördükten sonra 5 milyar 213  milyon 647 bin 445 TL seviyesinde dengelendi.

Şubat ayında en fazla piyasa değerine Galatasaray sahip oldu.  Galatasaray şubat ayını 2 milyar 30 milyon 400 bin TL piyasa değeriyle tamamladı.  Galatasaray'ı 1 milyar 406 milyon 524 bin 254 TL ile Trabzonspor,1  milyar 171  milyon 923 bin 200 TL ile Fenerbahçe, 604 milyon 800 bin TL ile Beşiktaş izledi.





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