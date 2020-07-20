Borsa İstanbul`da endeksten iki sıfır atılmasına ilişkin tüm hazırlıklar ve üye provaları bugün itibarıyla tamamlandı.
Borsada endeksten sıfır atılmasına ilişkin hazırlıklar tamamlandı
20.07.2020 15:16
Son güncelleme : 20.07.2020 15:21
AA
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre "BIST Pay Endekslerinden İki Sıfır Atılması Projesi" kapsamında tüm hazırlıklar ve üye provaları tamamladı. VİOP endeks vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri esaslarında değişiklik yapılmasını da içeren BISTECH işlem sistemi güncellemesi planlandığı şekilde 27 Temmuz'da devreye alınacak.
Geçiş çalışmaları kapsamında Kıymetli Madenler Piyasasında 24 Temmuz Cuma günü seansa 21.30'da ara verilecek ve seansa normal zamanı olan 27 Temmuz Pazartesi günü saat 08.00'de devam edilecek.
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında 24 Temmuz Cuma günü akşam seansı düzenlenmeyecek. Aynı gün Endekslere Dayalı Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmelerinde bekleyen İptale Kadar Geçerli (İKG) ve Tarihli (TAR) emirler ile aktive olmamış Şarta Bağlı (SAR) emirler VIOP_GUNSONU işlem günü bölümünde iptal edilecek.
Canlıya geçiş öncesinde testlere devam edilebilmesi amacıyla prova ortamı 20, 21 ve 22 Temmuz tarihlerinde açık olacak.
15:06119.513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 727,38
|Açılış
|: 118.844
|
|Önceki Kapanış
|: 118.786
|
119.747
En Düşük
118.583
15:066,8585
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0023
|Açılış
|: 6,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8624
En Düşük
6,8510
15:067,8554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0165
|Açılış
|: 7,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
7,8694
En Düşük
7,8177
15:06400,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,95
|Açılış
|: 400,24
|
|Önceki Kapanış
|: 399,12
|
400,34
En Düşük
398,22
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.510,40
|18.258.652
|% 10,00
|
|PKENT
|445,50
|995.247
|% 10,00
|
|MERIT
|33,88
|326.872
|% 10,00
|
|BERA
|7,93
|8.673.858
|% 9,99
|
|BFREN
|606,50
|3.354.552
|% 9,99
|
|TSPOR
|4,02
|172.456.274
|% -9,87
|
|LUKSK
|20,98
|4.153.454
|% -6,51
|
|ASUZU
|16,73
|125.305.591
|% -5,75
|
|AYES
|4,65
|71.561
|% -5,68
|
|UZERB
|4,70
|63.947
|% -5,62
|
|EKGYO
|2,32
|954.554.994
|% 1,31
|
|GUSGR
|5,45
|817.716.555
|% 9,66
|
|ASELS
|33,08
|644.893.577
|% 1,60
|
|SISE
|6,47
|613.386.117
|% 4,35
|
|GARAN
|7,95
|481.760.680
|% 0,25
|
|EKGYO
|2,32
|954.554.994
|% 1,31
|
|GUSGR
|5,45
|817.716.555
|% 9,66
|
|CEMAS
|1,75
|217.855.628
|% 1,74
|
|IHLGM
|1,82
|216.902.978
|% 0,55
|
|ADESE
|2,48
|265.128.943
|% 8,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6385
|8,6819
|% 0,55
|
|Frank
|7,2818
|7,3256
|% 0,09
|
|Riyal
|1,8231
|1,8322
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|3,58
|
|Altın Gr.
|400
|400
|0,91
|
|Cumhuriyet
|2.596
|2.618
|19,20
|
|Tam
|2.674
|2.687
|19,70
|
|Yarım
|1.298
|1.314
|9,70
|
|Çeyrek
|651
|658
|4,80
|
|Gümüş.Ons
|19,55
|19,59
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|4,30
|4,31
|0,05
|
|B. Petrol
|42,89
|42,89
|-0,25
|
Seans Raporu
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15:18MERIT
Yüzde 10.00 oranında artışla 33.88 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 727 adet işlem
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15:17DERAS
Yüzde 5.21 oranında artışla 7.67 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 113, 858 adet işlem
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15:16ITTFH
Yüzde 8.84 oranında artışla 3.94 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 456, 573 adet işlem
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15:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 571, 65 artarak (% 0.43 ) 134, 951
-
15:15XU100
Endeks 119, 560 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 65 üstünde . İşlem hacmi 12, 403.00 milyon TL de