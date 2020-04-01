GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Borsada nisan ayının gündemi yine corona olacak

01.04.2020 11:36

Son güncelleme : 01.04.2020 11:36
Çin`de başlayan ve bütün dünyaya hızla yayılan yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını, martta küresel pay piyasalarına paralel Borsa İstanbul`da da satıcılı bir seyre sebep olurken, analistler, salgının hala piyasalarda fiyatlanan en önemli etken olduğuna dikkati çekiyor.



AA

Kovid-19 salgını sebebiyle finansal piyasalar oldukça çalkantılı geçen  mart ayını geride bıraktı. Küresel pay piyasalarında neredeyse bütün endeksler  martta değer kaybederken, başta ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez  Bankası'nın (ECB) likidite sağlamaya yönelik adımları oynaklığın görece  azalmasını sağladı.

Marta 108.379,30 seviyesinden başlayan BIST 100 endeksi, martın ilk  günlerinde 113.106,60 puana kadar yükselse de artan salgın endişeleriyle küresel  pay piyasalarındaki satış dalgasına paralel 81.936,40 puana kadar geriledi.

BIST 100 endeksi, küresel çapta alınan önlemlerin yanı sıra yurt  içinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve ekonomi yönetiminin attığı  adımların pozitif etkisiyle kayıplarını kısmen telafi etse de martta bir önceki  ay kapanışına göre yüzde 15,43 değer kaybederek, Ekim 2008'den bu yana en sert  aylık düşüşünü kaydetti ve mart ayını 89.643,71 puandan tamamladı.

Martta bankacılık endeksi yüzde 15,98, holding endeksi yüzde 17,05  değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,50 ile ticaret,  en çok gerileyen yüzde 37,86 ile spor oldu.

"PİYASALARDA YAVAŞ YAVAŞ DENGELENME ÇABASI VAR"

İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz, konuya ilişkin AA  muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını sebebiyle martta yaşanan panik  havasının görece hafiflemiş olmasına rağmen gelecek süreçte ne olacağını tahmin  etmenin hala güç olduğunu söyledi.

Gerek merkez bankalarının para politikalarıyla, gerekse hükümetlerin  maliye politikalarıyla ekonomiye destek olmaya çalıştıklarını kaydeden Yılmaz,  "Öncelikli amaç bir likidite sorununun doğmasını engellemekti bütün dünyada,  şimdilik öyle bir sorun oluşmamış gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, ortadaki durumun bir pandemi sorunu olması sebebiyle atılan  adımların ne derece karşılık bulacağını kestirmenin mümkün olmadığını,  normalleşme için temel senaryonun öncelikle Kovid-19 salgınının hız kesmesi  olduğunu belirtti.

Piyasalarda, paniğin ilk dönemlerinde ciddi manada teminat açığının  ortaya çıkmasından korkulduğuna dikkati çeken Yılmaz, "Bu süreçte kaygıyla herkes  elinde ne bulunuyorsa, petrolünden tut altınına, hisse senedine kadar her şeyi  sattı. Şimdi yavaş yavaş bir dengelenme çabası var." sözlerini kullandı.

Yılmaz, Güney Afrika'nın yatırım yapılabilir ülke notunu kaybetmesinin  diğer gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde bir baskı yarattığını, Türkiye  için şu durumda en önemli riskin CDS risk primindeki yükseliş olduğunu dile  getirdi.

"KADEMELİ ALIM ZAMANI"

BIST 100 endeksinde 124.500'den başlayan ve 82.000'e kadar gelen çok  hızlı bir satış hareketinin görüldüğünü ifade eden Yılmaz, şu değerlendirmelerde  bulundu;

"Yatırımcıların çok büyük bir kısmının stop-loss'ları kullanamadığını  gördük. Maalesef çok uzun yıllar sonra gelen yeni yatırımcılarda tekrar yeni bir  mağdur grubu oluşturdu, ciddi para kaybı yaşadılar. 82.000'lerde bir tutunma  çabası var. Eğer haber akışı daha kötüleşmezse oralarda tutunacağını düşünüyorum.  Ama bir trend oluşması şüphesiz ki zaman alacak. Hala kısa vadeli işlemlerin  ciddi bir risk taşıdığını da unutmamak lazım. Ama endeksin biraz daha aşağı  gelebileceğini yani 82.000'inin de altına gelebileceğini göz ardı etmeden artık  doğru sektör ve şirketler olmak üzere kademeli alıma geçilebilir diye  düşünüyorum."

Yılmaz, kredili pozisyon taşımamak gerektiğini ve çok fazla günlük  işlem yapmanın doğru olmadığına değinerek, ilk etapta BIST 100 endeksinin  93.000'inin üzerine çıkması halinde piyasanın bir miktar soluklanabileceğini  kaydetti.

Sorun ortadan kalktığında veya yavaşladığında tüm gelişmekte olan  ülkelerde olduğu gibi Türk varlıklarda da bir değer kazanımı olacağını belirten  Yılmaz, "Ama kabus sona erdiğinde fiyatlamalar nerede olacak önce ona bakmak  lazım. Diğer taraftan dünyada muazzam bir likidite bolluğu var. Hatta daha da  artabilecek gibi görünüyor. O yüzden Türkiye'nin burada fazla pay almak için  olabildiğince doğru iletişimleri kurması gerekir." dedi.

Yılmaz, petrol fiyatlarındaki düşüşün Türkiye ekonomisine pozitif etki  sağlayacağını ancak buradan gelecek pozitif etkinin başta turizm ve ihracat  tarafından gelecek negatif etkiyi karşılamaya yetmeyeceğini, dolayısıyla  önümüzdeki günlerde de yavaş yavaş Türkiye'nin büyüme tahminlerinin yüzde 2-3  bandına doğru çekilmeye başlayabileceğini ifade etti.

"ALINAN ÖNLEMLER KISA VADEDE DENGELEYİCİ"

AA Finans Analisti Cüneyt Paksoy da nisan ayına girerken oynaklığın  sınırlı dengelenme içine girdiğini ancak bunun kalıcılığı için virüsün etkisine  ilişkin grafiklerin global ölçekte tepe yaparak yatay ve alçalan trende dönmesi  gerektiğini kaydetti.

Üst üste yüksek yüzdeli satıcılı günler eşliğinde ABD'de S&P 500  endeksinin 3.300 seviyelerinden, çok hızlı bir şekilde 2.000-2.200 bandına kadar  gerilediğini belirten Paksoy, Avrupa borsalarının ise Almanya'da DAX endeksi  önderliğinde ciddi kayıplar verdiğini anımsattı.

Paksoy, bu sürece paralel Türkiye'de dolar/TL'de 6.60 seviyelerine  doğru bir hareket olduğunu ve tahvil faizlerinde şimdilik sınırlı yükseliş  izlendiğini kaydetti.

Kovid-19 salgınına ilişkin ekonomi yönetimi, TCMB, Bankacılık  Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve kamu bankalarının önderliğinde eş zamanlı  önlemlerin alındığını anımsatan Paksoy, önlemlerin kısa vadede dengeleyici, orta  ve uzun vadede ise normalleşme sürecine bağlı olarak kaldıraçlı düzeltme etkisi  yapabileceğin dikkati çekti.

Paksoy, BIST 100 endeksinde teknik olarak trend değişimi sinyali gibi  görülen ve 105-106 bin civarında gerçekleşen 200 günlük ortalama kırılmasının  ihlal olarak kalmasının, yükselen trende geri dönüş için oldukça önemli olduğunu  belirtti.

90.000-93.000 bandının ardından 97.000-100.000 seviyelerinin önemli  direnç bölgeleri olarak öne çıktığını kaydeden Paksoy, aşağı yönlü hareketlerde  ise 80.000-83.000 desteğinin takip edileceğini söyledi.

 




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:2189.036
Değişim :  -0,68% |  -607,72
Açılış :  88.286  
Önceki Kapanış :  89.644  
En Yüksek
89.354 En Düşük
87.889
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DAGI 2,09 1.213.623 % 10,00  
BMELK 1,21 22.804 % 10,00  
DARDL 4,62 122.818 % 10,00  
SANEL 4,08 24 % 9,97  
SAMAT 1,77 1.556.842 % 9,94  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,1826 8,2236 % -0,07  
Frank 6,8545 6,8958 % 0,01  
Riyal 1,7586 1,7674 % 0,33  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.596 1.597 19,37  
Altın Gr. 341 341 5,40  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 13,93 13,97 -0,02  
Gümüş Gr. 2,98 2,99 0,01  
B. Petrol 25,25 25,25 -1,10  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru