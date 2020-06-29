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Borsaya yatırımda ilk adım: BYF`ler ve hisse yoğun fonlar

29.06.2020 13:10

Son güncelleme : 29.06.2020 13:10
Borsa Yatırım Fonları (BYF) ve hisse senedi yoğun yatırım fonları, hem borsanın yüksek getiri potansiyelinden uzak kalmamayı hem de manipülatörlerin tuzaklarına düşmemeyi sağlayan en önemli yatırım araçları arasında gösteriliyor.



AA

Son dönemde hisse senedi piyasasına artan ilgiyle birlikte borsa ile  yeni tanışan yatırımcılar için, manipülatörlerin yönlendirmeleri en önemli  risklerden birini oluşturuyor.

Borsa İstanbul yeni yatırımcıların mağduriyet yaşamaması için sosyal  medya mecralarından bilgilendirme videoları paylaşımında bulunurken, Sermaye  Piyasası Kurulu (SPK) da konuya ilişkin titizlikle çalışmaya devam ediyor.

Twitter üzerinden, "Hisse senedi bir tasarruf aracıdır", "Devre kesici  nedir?", "VİOP nedir?", "Kotasyon nedir?" gibi paylaşımlarla finansal  okuryazarlığı artırmayı amaçlayan Borsa İstanbul, aynı zamanda borsada yaşanan  olağandışı fiyat ve miktar hareketlerinde mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla  SPK ile yakın işbirliğiyle çalışıyor.

SPK tarafından ise son dönemde Facebook, Twitter gibi sosyal medya  mecraları ile Whatsapp, Telegram gibi iletişim sistemlerinde oluşturulan üyelik  bazlı gruplar üzerinden, bazı kişilerce yatırımcıların yönlendirilerek mağdur  edilmeye yönelik eylemlerin sürdüğü belirtilmişti.

Bu tür mağduriyetlerin önüne geçilmesi için tedbirleri daha da  sıkılaştırdıklarını vurgulayan SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, "2020 yılının  ilk beş ayında, 92 kişi hakkında işlem yasağı tedbiri uygulandı. 43 kişi hakkında  Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulurken, 62 kişiye 37 milyon 685  bin 12,93 TL tutarında idari para cezası tesis edildi." açıklamasında bulunmuştu.

Hisse yatırımının ciddi bir araştırma ve profesyonellik gerektirdiğine  dikkati çeken analistler, düşen faizler nedeniyle borsaya akın eden  yatırımcıların olası büyük zararlardan korunmak için yetkilendirilmiş kişi ve  kurumlardan destek alması gerektiğini vurguladı. 

BYF'LER MANİPÜLATÖRLERDEN KORUNMAK İÇİN EN UYGUN ARAÇLARDAN BİRİ

Borsa İstanbul ve SPK'nın borsada yeni yatırımcıların  karşılaşabileceği mağduriyetlerin önüne geçmek adına üst üste tedbirler alırken  analistler de yeni yatırımcıların, risklerin farkında olmaları ve kendilerine  uygun yatırım araçlarını tercih etmelerinin önemine dikkati çekiyor.

Analistler, borsa ile yeni tanışan yatırımcılar için hisse seçimindeki  zorluklar nedeniyle BYF ve hisse yoğun yatırım fonlarının en uygun araçlar  olacağını belirtiyor.

Borsada hisse senedi gibi alınıp satılabilen ve genellikle bir endeksi  takip eden BYF'ler, hem borsanın yüksek getiri potansiyelinden uzak kalmamayı hem  de manipülatörlerin tuzaklarına düşmemeyi sağlayan en önemli yatırım araçları  arasında gösteriliyor.

Hisse senedi yoğun yatırım fonları ise, fon toplam değerinin en az  yüzde 80'i uzman portföy yöneticileri tarafından seçilmiş hisse senedi  yatırımlarından oluşuyor. Hisse senedi yoğun fonların getirileri ve özellikleri,  Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu (TEFAS) üzerinden anlık olarak  karşılaştırılarak, alınıp satılabiliyor.

BYF TERCİH EDEN YATIRIMCI SAYISI BİR AYDA YÜZDE 41 ARTTI

Dünyada 1990'larda kullanılmaya başlayan BYF'ler, düşük maliyetleri,  kolay alınıp satılmaları ve yüksek likidite gibi sebeplerle zamanla yatırımcılar  tarafından en çok tercih edilen yatırım araçlarından biri oldu.

En bilinen BYF'lerden olan ve S&P 500 endeksini takip eden SPDR, IVV  ve VOO gibi BYF'lerin varlıkları 100 milyar dolarlarla ifade edilirken, dünya  genelinde BYF'lerin varlıkları Haziran 2020 itibarıyla 6,3 trilyon doları geçmiş  bulunuyor.

Türkiye'de BYF'lerin tarihi ise 2005'te QNB Finansbank'ın Dow Jones  İstanbul A Tipi Borsa Yatırım Fonu ile başlarken, devam eden süreçte borsada  işlem gören BYF sayısı 8'e yükseldi.

Son yıllarda BYF'lere yerli yatırımcı sayısında ve yatırım miktarında  düzenli artış eğilimi gözlemlenirken, geçen hafta itibarıyla BYF'lere yapılan  yatırım 2 milyar 60 milyon liraya yaklaştı. Bu fonlara yatırım yapan yerli  yatırımcı sayısı ise mayıs sonuna göre yüzde 41 artarak, 5 bin 586'dan 7 bin  894'e yükseldi.

BYF'ler altın yatırımı için de önemli kolaylık sağlarken, altına  yatırım yapmak isteyenler borsada işlem gören GLDTR ve ZGOLD fonlarını satın  alarak altını saklama maliyetinden ve doğrudan altın alım ve satımında  karşılaşılan geniş alım-satım aralığı riskinden de kurtulmuş oluyor.

Dünya Altın Konseyi (WGC) Ocak-Mayıs dönemini ele aldığı raporunda  yükselen altın fiyatlarıyla birlikte altın bazlı yatırım fonlarının yönetimi  altında bulunan altının değerinin 195 milyar dolarla tarihi zirveye ulaştığını  belirtmişti.

HELAL BYF ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Konuya ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Ziraat Portföy  Genel Müdürü Tankut Taner Çelik, "BYF'ler kısaca Borsa İstanbul'un oluşturduğu  BIST 100 gibi endekslerin hisselendirilmiş hali ve BYF'lerle endeksler hisse  senedi gibi alınıp satılabiliyor." sözlerini kullandı.

Ancak Türkiye'de bu araçların kullanımının henüz emekleme döneminde  bile bulunmadığını kaydeden Çelik, Türkiye'de BYF'lerin varlıklarının 1,8-2  milyar liraya tekabül ettiğini belirtti.

Çelik, BYF'lerin tamamında piyasaca yapıcısının bulunduğuna dikkati  çekerek, böylece BYF'lerde yüksek likidite imkanının sağlandığına ve arbitraj  ihtimalinin ortadan kaldırıldığına dikkati çekti.

BYF'lere yatırım yapılması halinde şirketlerin temettü ödemelerinden  de faydalanıldığını belirten Çelik, şunları kaydetti:

"BYF'leri satın aldığınızda hisseleri de satın almış olduğunuz için  temettü gelirinden de faydalanmış oluyorsunuz. BYF'lerin takip ettiği şey getiri  endeksleridir ve getiri endeksleri de temettüleri içerir. Ama mesela Vadeli İşlem  ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) işlem yaptığınız da endeks hesaplamaları fiyat  endeksi üzerinden yapıldığı için siz temettüden faydalanamazsınız. Yalnız  BYF'lerde temettü dağıtılmak yerine fiyat üzerinden yansıtılıyor, böylece fonun  değeri artıyor. Bu durumun şöyle bir avantajı var ki; yatırımcı temettü aldığında  yüzde 15 stopaj verirken, yatırım fonları bu tutarı ödemiyor, böylece yatırımcıya  bir başka fayda sağlanmış oluyor."

Temmuzda üç tane daha BYF fonunu halka arz edeceklerini kaydeden  Çelik, Ziraat Portföy olarak yıl sonuna kadar da 10 adet BYF'ye ulaşmayı  hedeflediklerini ifade etti.

Dini hassasiyetlerden dolayı BYF'lere ilgi göstermeyen yatırımcılar  için de bir çalışmalarının bulunduğunu ifade eden Çelik, İslami koşulları  karşılayan Katılım endekslerinin bulunduğunu ve bu endeksleri takip edecek bir  fon üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Çelik, herhangi bir banka hissesinin veya gelirinin önemli bir kısmını  faizden elde eden şirketlerin İslami yatırım kriterlerine göre yatırıma uygun  olmadığını kaydederek, "Dolayısıyla bizim bunu yapabilmemiz için sırf İslami  kurallara uygun şirketlerden oluşturmamız gerekiyor. Bunun için takip etmemiz  gereken endeksler, katılım endeksleri. Veya katılım endekslerine uygun  oluşturulmuş daha dar kapsamlı 10-15 hisseli yeni bir endeks oluşturmakla mümkün.  Bunun için çalışmalarımız sürüyor." dedi.




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